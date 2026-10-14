Tak dziś wygląda serialowa Basia Rogowska z "M jak miłość". Jest osobą transpłciową. Teraz to Cody

Serial "M jak miłość" cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów. Na przestrzeni blisko trzech dekad od jego premiery przez plan zdjęciowy przewinęły się setki gwiazd polskiego ekranu. Zanim w buty serialowej Basi Rogowskiej weszła Karina Woźniak, od 2014 do 2020 roku córkę Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa) grał identyfikujący się dziś jako osoba niebinarna i posługujący zaimkami męskimi Cody Wudkiewicz.

Pierwsza Basia Rogowska z "M jak miłość"

Twarz zyskującego coraz większą popularność w mediach społecznościowych Cody’ego wydała się internautom znajoma. Pod publikowanymi przez niego postami coraz częściej padały pytania, czy to właśnie on grał córkę Marysi i Artura z flagowej produkcji Telewizji Polskiej.

Hej, z tej strony Cody. Ostatnio zauważyłem, że dość sporo pytań się pojawiło odnośnie tego, czy to ja grałem młodszą Basię Rogowską w "M jak miłość". Odpowiedź na to pytanie brzmi - tak, to ja. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego, jak wyglądał plan zdjęciowy z perspektywy dziecka, to możecie śmiało pytać – poinformował w swoich mediach społecznościowych we wrześniu.

Jak można się było spodziewać, tych pojawiło się całe mnóstwo.

M jak miłość. Wielki powrót Simony do Grabiny. Jagoda jako pierwsza przywita przyjaciółkę Barbary

Grał serialową Basię w "M jak miłość". Tak dziś wygląda!

Cody opowiedział o swoich doświadczeniach z planu zdjęciowego. Jego praca w "M jak miłość" dobiegła końca w 2020 roku. Jak zdradził w social mediach, była to decyzja produkcji, jednak w pełni go satysfakcjonująca. Od około roku sam czuł, że nie chce już pozostawać serialową Basią. Gdy wątek córki Marysi i Artura stał się bardziej rozbudowany, rolę powierzono Karinie Woźniak.

Mniej więcej na rok przed zerwaniem umowy czułem, że niezbyt pozytywnie na mnie wpływa granie tam i chciałem już zakończyć tę umowę, ale musiałem czekać na jakiś sygnał z ich strony i tak się składało, że nadchodziło granie takich trudniejszych scen jako Basia Rogowska, pod tytułem sceny, że ona już dorastała jako nastolatka, miała mieć chłopaka, itd. Ja byłem za bardzo dziecinny na granie takich scen i po prostu produkcja postanowiła, że będzie lepiej, jeśli ktoś inny zagra Basię. Tak właśnie zakończył się kontrakt między mną a "M jak miłość".

Wudkiewicz jest osobą transpłciową, o czym mówi z dumą. Niedawno pochwalił się zaręczynami z partnerem! Zobaczcie, jak dziś wygląda, przeglądając zamieszczoną poniżej galerię z wieloma zdjęciami.