Pokolenia zderzą się w nowym programie TVP. Katarzyna Dowbor będzie świadkiem wszystkiego

Młodzi kontra seniorzy? Nowość TVP z Katarzyną Dowbor

Nowy program TVP ma szansę stać się interesującym eksperymentem społecznym. "Między pokoleniami" połączy osoby, które wychowywały się w zupełnie innych czasach, mają odmienne doświadczenia i często inaczej patrzą na świat. Z jednej strony pojawią się młodzi ludzie przed trzydziestką, z drugiej - seniorzy, którzy ukończyli 70 lat. Uczestnicy zamieszkają pod jednym dachem, a widzowie będą mogli przyglądać się temu, jak poradzą sobie z wyzwaniami wspólnego życia.

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70-latkowie i młodzi pod jednym dachem. TVP sprawdzi, czy potrafią się dogadać

Różnica wieku może być źródłem nieporozumień, ale również okazją do wzajemnego poznania i zrozumienia. Czy młodzi uczestnicy przekonają się, że doświadczenie starszego pokolenia może okazać się bezcenne? A może seniorzy spojrzą na niektóre sprawy z zupełnie nowej perspektywy dzięki swoim młodszym współlokatorom? W programie nie zabraknie codziennych sytuacji, rozmów o problemach i dzielenia się własnymi doświadczeniami. To właśnie zwyczajne życie ma pokazać, czy mimo różnic pokoleniowych można zbudować porozumienie i wzajemne wsparcie.

W tej międzypokoleniowej przygodzie uczestnikom będzie towarzyszyć Katarzyna Dowbor. Doświadczona prezenterka ma pomagać w odkrywaniu historii bohaterów i przyglądać się ich relacjom. Reżyser programu, Pascal Pawliszewski, podkreśla, że współpraca z dziennikarką jest ważnym elementem całego przedsięwzięcia.

Współpraca na planie z Katarzyną Dowbor jest dla mnie wyjątkowa, to naturalne dopełnienie autorskiej koncepcji programu - zaznacza Pawliszewski. Jak dodaje, prezenterka dysponuje ogromnym doświadczeniem, dziennikarskim warsztatem i intuicją, dzięki którym potrafi wydobyć z uczestników interesujące opowieści. Niekiedy wystarczy jedno trafnie zadane pytanie, by bohaterowie otworzyli się i podzielili historiami, których wcześniej nie znali nawet twórcy formatu.

Premierowy sezon "Między pokoleniami" będzie składał się z ośmiu odcinków. To właśnie w nich widzowie zobaczą, jak na co dzień funkcjonują osoby z dwóch skrajnie różnych grup wiekowych i czy wspólne mieszkanie pomoże im przełamać stereotypy. Pierwszy do obejrzenia już 7 listopada 2026 roku o godz. 12:15 w TVP1.

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