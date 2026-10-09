Katarzyna Dowbor dostała nowy program w TVP! Podejrzeliśmy plan zdjęciowy "Między pokoleniami"

Katarzyna Dowbor dostała nowy program w TVP

Jeszcze trzy lata temu Katarzyna Dowbor była gwiazdą Polsatu, gdzie od 2013 roku prowadziła program "Nasz nowy dom". Dziennikarka zrobiła 20 sezonów i pomogła odmienić warunki życia blisko 300 rodzinom. Kochała ten format, a Polacy kochali ją. Po tym jak Edward Miszczak postanowił wypowiedzieć Dowbor umowę, gwiazda szybko dostała pracę w TVP. Została prowadzącą "Pytania na śniadanie", a już w listopadzie widzowie zobaczą ją w roli gospodyni nowego programu - „Między pokoleniami”. O czym będzie?

To oryginalny format, w którym pokazujemy, że dialog między pokoleniami jest możliwy. W tym programie spotykają się dwa światy – ludzie młodzi oraz seniorzy. Bohaterowie „Między pokoleniami” zamieniają się życiem, domem, by z czasem stworzyć coś wspólnego, wartościowego. Ten program przypomina o czymś niezwykle istotnym – w świecie rosnącego dystansu społecznego człowiek wciąż potrzebuje drugiego człowieka, jego uwagi i bliskości. Ten program jest dla mnie ważny, bo niesie ogromną misję łączenia ludzi, pokoleń i pokazuje, że możemy siebie nawzajem inspirować. „Między pokoleniami” to program o tym, do czego może doprowadzić spotkanie bez uprzedzeń, ciekawość drugiego człowieka i współpraca różnych pokoleń. Są tu emocje i prawdziwe historie ludzi, którym zaczynamy kibicować. I to jest chyba siła tego programu

- mówi nam pani Katarzyna.

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Zdjęcia są już kręcone. Podejrzeliśmy Katarzynę Dowbor na planie

Choć premiera programu zapowiedziana jest na początek listopada, pani Kasia jest już w trakcie jego kręcenia. Jak nas zapewnia, to wartościowy format, z którego wiele wynosi.

Ten program uczy mnie wiary w ludzi i utwierdza mnie w tym, że warto być życzliwym, że warto ze sobą współpracować i wierzyć w to, że ludzie są dobrzy. I ten program najlepiej potwierdza to, co zawsze powtarzam, że wiek to tylko liczba, a seniorzy z młodymi mogą się fantastycznie dogadywać. Podziwiam bohaterów „Między pokoleniami” i mam dla nich ogromny szacunek za to, że zdecydowali się zaprosić do swoich domów nieznane im osoby, że wzięli udział w tym eksperymencie społecznym. Czy seniorzy nauczą młodych, jak żyć bez technologii, a młodzi wprowadzą seniorów w cyfrowy świat, by Ci nie czuli się wykluczeni? Przekonajcie się, oglądając program!

- mówi nam.

Nie miała żadnej konkurencji

Jak dowiedział się "Super Express" Katarzyna Dowbor jako jedyna dostała propozycję poprowadzenia "Między pokoleniami". Twórcy programu od razu byli przekonani, że gwiazda idealnie pasuje do tego formatu. Nie zorganizowano żadnego castingu na prowadzącą. Dowbor tylko nam zdradziła jak wyglądały rozmowy.

Cieszę się, że producentka Magdalena Rynkiewicz i reżyser Pascal Pawliszewski, których umiejętności i kreatywność bardzo cenię, zaprosili mnie do udziału w tym projekcie. Najpierw zwrócili się z propozycją, bym poprowadziła program „Między pokoleniami” do mojej managerki Katarzyny Chrzanowskiej-Kozioł, a ona przeczytała konspekt i bardzo jej się spodobał. Zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, że muszę jak najszybciej się z nim zapoznać, bo to świetny i oryginalny pomysł. Przeczytałam i przyznaję, że dawno nie widziałam tak dobrze opracowanego i ciekawego konspektu. Pomysł programu spodobał mi się! Poza tym wiedziałam, że Kasia mi nie odpuści (uśmiech). Naprawdę cieszę się, że swoje doświadczenie ponad 40 lat pracy w mediach mogę wykorzystać, angażując się w tak oryginalny, misyjny i społeczny format telewizyjny, przy którym – uwaga! - pracują znacznie młodsi ode mnie ludzie. Dobrze się dogadujemy i uzupełniamy. I to jest właśnie fajne, bo dwa pokolenia – oni młodsi, ja starsza – pracują nad wspólnym projektem, jak bohaterowie w naszym programie

- wyjaśnia.

Jak na razie nie jest znana dokładna data premiery. Wiadomo natomiast, ze "Między pokoleniami" ma wystartować na początku listopada na antenie TVP.

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Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda program od kuchni, koniecznie zobaczcie naszą galerię, która znajduje się poniżej.

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