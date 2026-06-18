93-letnia mama Katarzyny Dowbor została gwiazdą Instagrama! Dziennikarka zdradza nam szczegóły

Mama Katarzyny Dowbor rozkochuje w sobie internautów

Katarzyna Dowbor jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Regularnie udostępnia zdjęcia i filmy ze swojego życia zawodowego ale i prywatnego. Ostatnio coraz częściej bohaterką jej nagrań jest jej ukochana mama. Pani Krystyna cieszy się kiedy jej córka kieruje na nią obiektyw telefonu. Pozdrawia wtedy fanów i z uśmiechem na twarzy macha do nich.

Mam to szczęście, że jeszcze mam mamę - cudowną, w ogóle gwiazdę mojego Instagrama. Mama to lubi, ona naprawdę pyta "A kiedy znowu coś nagramy?" Najwięcej lajków ma mama zawsze

- powiedziała "Super Expressowi" gwiazda "Pytania na śniadanie".

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Zatrudniła mamę w reklamie środków do sprzątania

Katarzyna Dowbor dała mamie angaż na swoim Instagramie. Pani Krystyna sprawdzała czystość łazienki córki i reklamowała produkt usuwający zanieczyszczenia. Ten jeden film zdobył kilkaset polubień i prawie 300 komentarzy. Pani Krystyna cieszy się dobrym zdrowiem i znakomitym poczuciem humoru. W kwietniu 2026 roku wkroczyła w 94. rok życia i mimo wieku, cały czas stara się być samodzielna. Dziennikarka w jednym z wywiadów wyznała, że podziwia swoją rodzicielkę.

Gdy patrzę na nią, prawie 92-letnią, jestem pełna podziwu i szacunku. Moja mama po śniadaniu zawsze godzinę jeździ na rowerku stacjonarnym. Potem idzie na spacer. Po obiedzie również spaceruje. I ostatni spacer po kolacji. Jest niesamowicie zadaniowa, a przed sobą stawia wyzwanie, żeby zachować formę fizyczną nawet w starszym wieku. Myślę, że ten upór i zadaniowość mam po niej. Kiedy zaczęłam się stykać nieszczęściami ludzkimi, pewnego dnia powiedziałam sobie: nie płacz nad losem tych ludzi, tylko im pomóż, masz tu wiele do zrobienia. Myślę, że to najlepsza cecha i metoda – nastawić się na działanie, bo to jest najważniejsze

- opowiadała Krystynie Pytlakowskiej w TVP Info.

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