Polacy na Eurowizji Junior nie tylko z Wiktorem Sasem. Ekipa Alicji Szemplińskiej doceniona przez inny kraj

Eurowizja Junior 2026, odbywająca się na Malcie, nadchodzi wielkimi krokami. Trwają już pierwsze próby sceniczne, w których udział brał m.in. reprezentujący Polskę wokalista Wiktor Sas. Niespodziewanie okazało się, że polscy profesjonaliści wspierają również inną reprezentację. Twórcy świetnie ocenianego występu Alicji Szemplińskiej pomagają w przygotowaniach delegacji z malutkiego kraju na południu Europy.

Polacy docenieni przez inny kraj. Sukces ekipy Alicji Szemplińskiej trwa

Przypomnijmy, że podczas "dorosłej" Eurowizji 2026 Alicja Szemplińska zaprzeczyła wszelkim słabym prognozom. Z drugiego miejsca awansowała do wiedeńskiego finału, a Polska otrzymała od jurorów najwyższe poparcie od czasów debiutu Edyty Górniak w 1994 roku. Fani zgodnie przyznawali, że na sukces złożył się zarówno, niesamowity wokal artystki, jak i genialna inscenizacja przygotowana przez polskich ekspertów. Występ chwalono w wielu zagranicznych delegacjach, co ostatecznie zaowocowało nową propozycją współpracy.

Teraz na Eurowizji Junior 2026 polskie trio – Kamil Staszczyszyn, Jacek Dybowski i Oskar Sawicki – pracuje przy występie San Marino. Barw tego małego państwa broni Violamarie z piosenką „Ruota panoramica”. Portal „Dziennik Eurowizyjny” informuje, że polska ekipa zdecydowała się na minimalistyczny koncept, a w warstwie graficznej wspomaga ich grafik z Brazylii. Dybowski to weteran telewizyjnych koncertów, odpowiedzialny wcześniej w kontekście Eurowizji m.in. za występy Luny, Justyny Steczkowskiej czy krajowe preselekcje. Z kolei Staszczyszyn to reżyser zeszłorocznego show Marianny Kłos, a w przeszłości pracował także przy preselekcjach i pełnił funkcję szefa prasowego polskiej delegacji.

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Kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2026?

Najbliższa, 24. odsłona Eurowizji Junior zaplanowana jest na 24 października na Malcie. O wygraną powalczy 16 państw. Polskę reprezentuje Wiktor Sas, który triumfował w dziewiątym sezonie „The Voice Kids”. Jego konkursowy utwór nosi tytuł „Gravity”. Co ważne, internauci mogą oddawać głosy na reprezentanta z własnego kraju. Transmisję telewizyjną będzie można śledzić od godziny 21:00 na kanałach TVP2 oraz TVP Polonia.

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