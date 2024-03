Polscy influencerzy oszaleli na punkcie złotego jajka! Gdzie jest kura, która je zniosła?

Kasia Kowalska oskarżyła legendarnego muzyka, że nakłaniał ją do aborcji?! Teraz ten odpalił prawdziwą bombę

Czy to wszystko zmienia?

Swego czasu w języku polskim modne było określenie „kura znosząca złote jajka”, które tyczyło się osoby, która zarabia duże pieniądze dla siebie i dla innych. Nikt jednak przez lata przysłowiowej kury ani złotych jajek nie poszukiwał. Aż do dziś… Tymczasem, w Wielki Czwartek, tuż przed Wielkanocą, tajemnicze złote jajo pojawiło się w warszawskim hotelu Marriott i natychmiast przykuło uwagę influence rów, którzy jak na komendę stawili się w miejscu, gdzie zostało ono wystawione na pokuszenie, czyli w hotelowym lobby. Najwyraźniej Influencerzy w Polsce mają nowy obiekt zainteresowania i świąteczny trend.

Kto zainteresował się złotym jajem?

Jak dowiedział się „Super Express” złote jajo wykonane jest z czekolady i pokryte jadalnym złotem. Podobno zawiera również bardzo kosztowna niespodziankę, do której można dostać się poprzez zjedzenie lub rozpołowienie jajka, To niezła gratka dla kolekcjonerów, ale i dla influencerów. Wśród „oblegaczy” czekoladowego eksponatu rozpoznaliśmy takich instagramerów i tiktokerów jak Szymon Panicz i Gosia Skowrońska, którzy patrzyli na złote jajko ja dziecko na zabawkę, o której marzy. Później dołączyła do nich też aktorka, fotografka i pasjonatka mody Katarzyna Paskuda. Gwiazda także nie przeszła obok tego zjawiska obojętnie, a i najwyraźniej złapała wspólny język z cele brytami.

Patrzyli na złote jajo jak na UFO

Tak podnieceni Panicz i Skowrońska komentowali na swoich instagramowych relacjach ów eksponat. Ociekająca złotem słodycz zrobiła na nich ogromne wrażenie.

- Dwa i pół koła. Wygląda na bogato, to złote jajo, raczej nie jest od kurki zielononóżki. Czy to jest jajko Fabergé? Nie wiadomo. W środku jest podobno niespodzianka. Może jakiś voucher?

- Pasowałoby mi do domu. Chciałbym dostać takie na święta

- Nie wiem, co jest niespodzianką, czy to jajko, czy cena?

Sami jesteśmy ciekawi, kto zostanie szczęśliwym nabywcą złotego jaja. Nasuwa nam się jeszcze jedno przysłowie – Nie wszystko złoto, co się świeci, ale kto nie ryzykuje, ten Ne pije szampana. Może w środku jest czek na sto tysięcy złotych, albo klucze do apartamentu Malediwach?

Koniecznie zobaczcie w naszej galerii, jak komicznie to wszystko wyglądało!

