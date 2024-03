Wojna na mazurki. Magda Gessler jest w tym roku najtańsza! Przebił ją nawet... były kochanek!

Wielkanocne oferty z restauracji gwiazd

Świąteczne oferty z restauracji gwiazd zachęcają różnorodnością. W menu wielkanocnym szefowie kuchni U Fukiera Magdy Gessler, Starego Domu Piotra Adamczyka czy Zalipianek Ewy Wachowicz umieścili tradycyjne dania, przygotowane zgodnie z najlepszymi przepisami. Co więc może do nich zniechęcać? Oczywiście ceny, które z roku na rok niemal u wszystkich są coraz wyższe. Co ciekawe, u Magdy Gessler, która ostatnio zagotowała sieć swoją radą dla tych, których nie stać na zakupy u niej, okazało się być najtaniej. Jednak nadal dla wielu są to ceny zaporowe. Przejrzeliśmy oferty wielkanocne gwiazd w oszukiwaniu mazurków. Tego ciasta nie może zabraknąć w wielkanocnym menu. Magda Gessler ma w swojej ofercie aż trzy rodzaje tego deseru, podobnie Piotr Adamczyk. Jednak cena tego świątecznego specjału u byłego partnera restauratorki jest znacznie wyższa niż u niej. Sprawdźcie ceny!

Catering wielkanocny gwiazd. Ile trzeba zapłacić za mazurek? Najtaniej u Gessler, najdrożej u Wachowicz

Ceny mazurków u Magdy Gessler:

Mazurek kajmakowy z prażonymi orzechami - 63 zł

Mazurek z białą czekoladą i kardamonem - 63 zł

Mazurek różany - 67 zł

Ceny mazurków u Piotra Adamczyka:

Wielkanocny mazurek czekoladowy - 99 zł

Wielkanocny mazurek kajmakowy - 99 zł

Wielkanocny mazurek orzechowy - 99 zł

Za mazurek z powidłami śliwkowymi u Bartka Boratyna trzeba zapłacić 70 zł, a za mazurek z powidłami lub karmelem u Anny Korcz 80 zł, taka sama cena widnieje w menu Mateusza Gesslera. Okazuje się, że najdrożej za to tradycyjne ciasto zapłacimy u Ewy Wachowicz. Za mazurek wielkanocny z restauracji Zalipianki trzeba zapłacić 110 zł. Co ciekawe, cena mazurka u byłej Miss Polonii nie zmieniła się od dwóch lat.

