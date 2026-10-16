Rodzina na scenie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Kto wygrał wzruszający odcinek show?

Pierwszy w historii programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" odcinek rodzinny rozpoczął się od wspólnego występu uczestników i ich bliskich. Wszyscy zaśpiewali "We Are Family", podkreślając, że udział w show tworzy więzi, które nie kończą się w ostatnim odcinku.

Szaleństwo z Majką Jeżowską

Jako pierwsza na scenę "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaprosiła bliskich Maria Sadowska. Towarzyszyły jej dzieci: córka Lilianna i synek Iwo. Wspólnie wykonali przebój Majki Jeżowskiej "A ja wolę moją mamę". Był to ich pierwszy wspólny publiczny występ, dlatego emocji nie brakowało. Prawdziwa niespodzianka czekała jednak na końcu. Na scenie pojawiła się sama Majka Jeżowska i zaśpiewała fragment utworu z Marią. Wzruszenie było tak duże, że spod maski Sadowskiej popłynęły łzy szczęścia.

Przede wszystkim gratuluję ci Marysiu, wspaniałe dzieci! Iwo na hulajnodze odważnie, Lila tak skakała, że wow, brawo!. No i ty jako Majka - szał!

- pochwaliła występ Justyna Steczkowska.

Gabriel Fleszar zaprosił do programu swojego przyjaciela, aktora Dawida Czupryńskiego. Panowie wcielili się w członków zespołu Kombii. Fleszar przeobraził się w Grzegorza Skawińskiego, a jego sceniczny partner w basistę Waldemara Tkaczyka. Wspólnie wykonali przebój "Słodkiego, miłego życia".

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Słuchaj, Gabriel, zachwyciłeś mnie i dziękuję ci bardzo

- powiedział stanowczo i zwięźle Piotr Gąsowski.

"Zrozumiałam, dlaczego wy jesteście parą"

Na musicalową scenę przenieśli widzów Ida Nowakowska i jej mąż, Jack Herndon. Polsko-amerykański duet zaśpiewał, zatańczył i stepował do "Good Morning" z filmu "Singin'in the Rain". Towarzyszył im synek Maksio, który dopełnił ten wyjątkowy rodzinny obrazek.

Kochani, po tym występie zrozumiałam, dlaczego wy jesteście parą. Gratuluję wam bardzo serdecznie

- powiedziała poważnie i z nostalgią w głosie Małgorzata Walewska.

Rockowe oblicze rodziny zaprezentowała Bryska, czyli Gabriela Skyrpan. Na scenie pojawiła się z rodzicami, Agnieszką Skyrpan i Piotrem Nowakiem-Skyrpanem. Wspólnie wcielili się w członków grupy The Doors. Rodzinne zgranie pomogło Bryskiej uwolnić emocje i pokazać wokalne możliwości.

Steczkowska: "Rodzina jest sensem życia"

Justyna Steczkowska nie kryła zachwytu nad występem.

Zawsze wzruszają mnie rodzinne występy, bo jednak rodzina jest sensem życia, tą podporą, wszystkim co mamy najpiękniejsze w życiu, szczególnie jest taka piękna, więc naprawdę gratulacje. Tata był doskonały i mama również. Natomiast wracając do twojego występu, to powiem ci, że jestem oczarowana. Zagrałaś to bardzo dobrze, ale przede wszystkim świetnie zaśpiewałaś. Cudownie było cię obserwować. Ja mówię, wow, to chyba będzie najlepszy twój występ, ponieważ tak odbiegający od ciebie. Naprawdę musiałaś wykonać dużo pracy, nie tylko technicznej, ale też psychicznej, więc naprawdę bardzo ci gratuluję.

"Mój przyjacielu, jesteś wspaniałym Krawczykiem"

Marcin Miller postawił na sprawdzoną przyjaźń. Do wykonania utworu „Mój przyjacielu” zaprosił Rafała Kamińskiego, znanego jako Rafa Shafranek, który występuje z nim w zespole Boys. Miller wcielił się w Krzysztofa Krawczyka, a jego sceniczny partner dodał występowi tanecznej energii, nawiązując do bałkańskich brzmień Gorana Bregovicia.

Mój przyjacielu, jesteś wspaniałym Krawczykiem

- skwitował Piotr Gąsowski.

Rafał Brzozowski wykorzystał możliwość wyboru, którą wywalczył w poprzednim odcinku. Mógł zdecydować, czy wcieli się w Nicka Cartera z Backstreet Boys, czy w Witolda Paszta z grupy Vox. Postawił na polski przebój i zaprosił do wspólnego występu swoich braci, Pawła i Adama. Trio Brzozowskich zamieniło scenę w prawdziwe show, wykonując piosenkę "Rycz, mała, rycz".

Słuchajcie - wspaniały kabaretowy numer, po prostu. Były też bardzo imponujące sztuki pod tytułem gwiazda. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, no, co wam powiedzieć? Popłakałam się troszkę, a wokalnie byłeś po prostu perfekcyjny. No fajna rodzina

- podsumowała rozbawiona do łez Małgorzata Walewska.

Pasja i doświadczenie

Ula Milewska zaprosiła na scenę brata, z którym od dzieciństwa występowała w ludowym zespole pieśni i tańca "Poloneziaki" w Bielawie. Tym razem rodzeństwo zaprezentowało się jako męski duet. Ula wcieliła się w Justina Timberlake'a, a Piotr w Chrisa Appletona. Ich występ pokazał, że wspólna pasja i lata doświadczenia mogą zaprocentować na scenie.

Co tu się wydarzyło? Proszę państwa, ja zamknęłam oczy i myślę, no jestem na jego koncercie, no szał, jestem naprawdę w szoku! Brawo dla was obojga, bo to było bardzo dobre wykonanie tej piosenki, no po prostu świetne wszystko się zgadzało, wielkie brawa ode mnie

- pochwaliła szczerze Justyna Steczkowska.

Być jak Michał Wiśniewski

Na zakończenie Marcin Maciejczak wcielił się w Michała Wiśniewskiego z zespołu Ich Troje. Towarzyszył mu kuzyn Adrian Ziółkowski, dla którego był to muzyczny debiut na takiej scenie. Choć wcześniej nie miał okazji występować w podobnych warunkach, nie odmówił Marcinowi, z którym przyjaźnił się przez całe życie.

Połączyły ich rodzinna więź oraz sentyment do programu, który od lat cieszył się kultowym statusem w ich domach. Wspólnie wykonali przebój "Zawsze z tobą chciałbym być". Tym razem liczyły się nie tylko metamorfoza i charakterystyczny styl Ich Troje, ale również osobista historia obu uczestników.

Od samego twojego wjazdu na scenę już widziałem, że to jest Michał, jak otworzyłeś buzię, to jakbym go słyszał, a jak zobaczyłem twoją twarz z bliska, to jakbym go zobaczył 25 lat temu. Masz wspaniałego kuzyna. Dziękujemy ci kochany, że pomogłeś swojemu bratu. Było to wspaniałe, dziękuję

- pochwalił Piotr Gąsowski.

Kto wygrał odcinek rodzinny?

Po serii rodzinnych występów przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Zwyciężczynią wyjątkowego odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" została Ida Nowakowska. Otrzymane 15 tys. zł przekazała na SOS Wioski Dziecięce.

Drugie miejsce zajęła Bryska. Jej wygrana w wysokości 5 tys. zł trafiła na rzecz Fundacji Kudłate Łaciate.

Wcielenia w następnym odcinku.

Rafał Brzozowski wylosował Bono z U2,

Marcin Maciejczak – Justynę Steczkowską,

Maria Sadowska – Andrzeja Zauchę,

Ula Milewska – Paula Stanleya z Kiss,

Gabriel Fleszar – Meghan Trainor,

Bryska – Billie Eilish,

a Ida Nowakowska – Jennifer Lopez.

Marcin Miller początkowo wylosował Shakirę, ale miał możliwość oddania tej metamorfozy. Ostatecznie przekazał ją Uli Milewskiej, a sam wylosował Eugeniusza Bodo.

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Maria Sadowska w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przeżyła przygodę życia. Teraz planuje współprace z innymi uczestnikami!