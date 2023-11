Sensacyjne wieści. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wezmą cichy ślub. Ujawniamy

Z okazji Andrzejek poprosiliśmy popularnego tarocistę o rozłożenie kart z pytaniem o związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Prowadzący popularny kanał na YouTube Mateusz z Matt Max Tarot nie ma wątpliwości, że aktorka i dziennikarz bardzo się kochają i codziennie walczą o swój związek. Co karty mówią o ich ślubie?

- Widzę bardzo dużo walki i z jednej strony jest walka z jakąś kobietą, a z drugiej strony jest walka i staranie się o miłość, o utrzymanie tej relacji. I wcale nie mówię, że ta relacja jest w jakimś złym stanie. Nie. Wręcz przeciwnie! Ale mam wrażenie, że jeśli tutaj ma być ślub, to będzie on dosłownie po cichu, żeby nie eskalować konfliktów. Powiedzą o nim po fakcie - mówi nam Mateusz z Matt Max Tarot.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski aktualnie mają zaprzątnięte głowy zupełnie inną sprawą. Ciekawe o kim mowa...

- Na razie skupiają się przede wszystkim na jakimś konflikcie, widzę dwójkę mieczy, które przedstawiają kobietę ze skrzyżowanymi mieczami na piersiach, która ma zasłonięte oczy. Ona nie widzi, jaka jest sytuacja, nie widzi, jaki jest problem, a mimo to walczy. Ona jest w tym wszystkim bardzo zacietrzewiona. Chciałaby przeszkodzić temu związkowi i chciałaby zaszkodzić w ślubie. Ale ktoś zaczął przeszkadzać jej. Prawdopodobnie chodzi o prawników - słyszymy.

Tarocista podkreśla, że Maciej Kurzajewski jest bardzo zakochany i ma wyrzuty sumienia, że przez niego ich związek narażony jest na kontrowersje.

- To jest ktoś, kto bardzo kocha, ktoś, kto jest bardzo zdeterminowany i ktoś, kto bardzo chce tę relację utrzymać. I pewnie jest to Maciej Kurzajewski. Myślę, że on ma poczucie, że to po jego stronie jest wina, że ten związek stał się tak bardzo medialny i że doszło do takich konfliktów. Czuję, że to on chce to wziąć na swoje barki, na klatę. Czuje, że to on zawinił i teraz chce wszystko załatwić - dowiadujemy się.

Czyżby tarocista trafił w sedno?