Syn Krzysztofa Cugowskiego ma nową partnerkę. To wokalistka znana z "Jaka to melodia?"

Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka nie od razu wylądowali w sypialni. Jaka była ich droga do miłości i kro na niej stał?

Reprezentant Polski na Eurowizję 2024 wybrany! Szykuje się powrót do konkursu po 30 latach?

Najmłodszy syn Krzysztofa Cugowskiego by odróżnić się od ojca używa imienia Chris. Jako aktor zagrał już m.in. w "Przyjaciółkach", "Leśniczówce" oraz hicie Netflixa, serialu "Bridgertonowie". To, że na co dzień nie zajmuje się muzyką, nie oznacza, że nie odziedziczył zdolności wokalnych po słynnym ojcu. Chris Cugowski (26 l.) wziął udział w 15. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zajął szóste miejsce. Jest także stałym gościem internetowego cyklu "Dzikie ucho", gdzie uczestnicy odgadują piosenki po krótkich fragmentach. W ostatnim odcinku nie chodziło jednak o utwory muzyczne, a o zgodność par. Wszystko z okazji Walentynek.

Chris Cugowski wystąpił w "Dzikim uchu" razem z Dagmarą Jaworską (29 l.), wokalistką znaną z teleturnieju "Jaka to melodia?". Okazało się, że para jest ze sobą od pięciu miesięcy. Przypomnijmy, że z poprzednią dziewczyną, Julią Adamczyk znaną także z występów na Eurowizji, syn Krzysztofa Cugowskiego był dość krótko. - Tak, rozstaliśmy się. Niczego nie żałuję, byliśmy razem niecały rok, przeżyliśmy wiele pięknych chwil, ale nasze drogi się rozeszły - mówił Chris w lipcu ub.r. w rozmowie z magazynem "Na żywo".