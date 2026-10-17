To już oficjalne! Maryla Rodowicz z własną gwiazdą w Krakowie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-17 19:42

Maryla Rodowicz nie ukryła wzruszenia. Legenda polskiej muzyki została uhonorowana w wyjątkowym miejscu w Krakowie. W Alei Gwiazd, u stóp Wawelu, odsłonięto gwiazdę z jej nazwiskiem! Na miejscu pojawili się tłumnie fani i media. Były zdjęcia, uśmiechy, piękne słowa. To kolejne ważne wyróżnienie w karierze gwiazdy - zobacz w naszej galerii zdjęć.

Maryla Rodowicz z gwiazdą w Krakowie

Krakowska Aleja Gwiazd wzbogaciła się o kolejne nazwisko. Tym razem uhonorowano Marylę Rodowicz, jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Jej gwiazda znalazła się w malowniczym zakolu Wisły, tuż u stóp Zamku Królewskiego na Wawelu. Uroczystość przyciągnęła tłumy fanów, którzy chcieli być świadkami tego wyjątkowego momentu.

Podczas odsłonięcia pamiątkowej gwiazdy artystka nie kryła wzruszenia. Podziękowała słuchaczom za wieloletnie wsparcie i obecność na kolejnych etapach swojej muzycznej drogi. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla jej wkładu w rozwój polskiej muzyki rozrywkowej.

Maryla Rodowicz - królowa jest jedna!

Kariera Maryli Rodowicz nabrała rozpędu w latach 60. XX wieku. Od tamtej pory wokalistka zgromadziła imponujący dorobek, a jej piosenki na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki. "Małgośka", "Niech żyje bal", "Remedium", "Sing-Sing" i "Łatwopalni" to utwory, które doskonale znają kolejne pokolenia słuchaczy.

Na koncie artystki są setki nagranych piosenek, a także liczne festiwalowe sukcesy. Maryla Rodowicz zdobywała najważniejsze nagrody między innymi podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie.

Publiczność od lat zachwyca nie tylko jej charakterystyczny głos, ale również niezwykła osobowość sceniczna. Wokalistka słynie z barwnych, często spektakularnych strojów i występów pełnych energii. Na scenie czuje się jak ryba w wodzie i niezmiennie potrafi przyciągnąć uwagę widzów.

Maryla Rodowicz nie zwalnia tempa

Mimo wieloletniej kariery Maryla Rodowicz nadal pozostaje aktywna zawodowo. Koncertuje w całej Polsce i regularnie występuje podczas dużych wydarzeń telewizyjnych oraz imprez plenerowych. Jej występy wciąż gromadzą publiczność, a sceniczna charyzma pozostaje jednym z jej największych atutów.

Gwiazda w krakowskiej Alei Gwiazd to kolejne wyróżnienie dla artystki, której przeboje od lat towarzyszą Polakom. Jej kariera pokazuje, że niektóre piosenki nie tracą popularności mimo upływu czasu, a Maryla Rodowicz wciąż zajmuje szczególne miejsce w polskim show-biznesie.

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Maryla Rodowicz