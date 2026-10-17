Urszula Dudziak nie mam czasu na "Taniec z Gwiazdami"! Artystka mówi, kiedy będzie mogła wziąć udział

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Dudziak odrzuciła propozycje występu w "Tańcu z Gwiazdami"
Aż trudno uwierzyć, że w programie "Taniec z Gwiazdami" nigdy nie zobaczyliśmy Urszuli Dudziak. Problemem nie jest jednak brak zaproszenia, ponieważ piosenkarka zdradziła nam, że produkcja wiele razy zabiegała o jej udział.
Dostawałam już propozycje i to kilka razy z rzędu - mówiła artystka w rozmowie z portalem VOX FM.
Dudziak nie ma czasu na show Polsatu! Dalej jest zajęta głównie muzyką.
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Artystka nie planuje schodzić ze sceny
Choć Urszula Dudziak jest na scenie od dekad, fani ciągle chcą ją na niej oglądać. Wokalistka dalej czerpie mnóstwo radości z koncertowania i zamierza to robić najdłużej, jak tylko będzie mogła.
Dopóki ludzie będą przychodzili na moje koncerty, a ja będę czuła w sobie siłę oraz tę niesamowitą energię, by przekazywać im coś fajnego, nie zejdę ze sceny.
Gwiazda pochwaliła się też niedawnym sukcesem za granicą.
Zaledwie parę dni temu śpiewałam w Londynie, w pięknej filharmonii Cadogan Hall. Ludzie krzyczeli, ja skakałam i tańczyłam na scenie, a owacjom na stojąco nie było końca. Czuć tę energię, więc jeszcze długo pociągnę! - opowiadała podekscytowana Dudziak we wspomnianym wcześniej wywiadzie.
"Taniec z Gwiazdami" na pewno nie teraz
Jeśli nowe projekty muzyczne będą pojawiały się w kalendarzu, pani Urszula Dudziak nie zamierza decydować się na "Taniec z Gwiazdami", który jest bardzo wymagającym show.
Nie wyobrażam sobie wyjęcia paru miesięcy z życia na treningi w momencie, kiedy mam tak ogromne wzięcie, tyle koncertów i tyle rozpoczętych projektów. Na ten moment mówię nie - zapewnia ceniona artystka.