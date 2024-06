Znany aktor skazany za rozbój! Rafał I. usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia!

Rafał I. usłyszał wyrok - bezwzględna kara więzienia

Ta informacja wstrząsnęła środowiskiem aktorskim w Polsce. Rafał I., znany z takich filmów jak "Drogówka", "Wojna polsko-ruska" czy "Listów do M." Właśnie usłyszał kolejny sądowy wyrok za poważne przestępstwa kryminalne. Tym razem, sąd skazał znanego celebrytę na bezwzględne więzienie i wypłatę odszkodowania poszkodowanemu.

Rafał I., zapisał się w sercach widzów, jako popularny aktor z odegranych ról z wielu produkcji filmowych, w których grał zazwyczaj bandziorów albo ochroniarzy. Jak widać, fikcja filmowa przerosła Rafała I. I to co odgrywał na filmowym planie zaczął wdrażać w życiem prywatne.

Gwiazdor w grudniu ubiegłego roku stanął przed sądem w Olecku (woj. warmińsko-mazurskie) pod poważnymi zarzutami karnymi- mi.n. rozboju i pozbawiania wolności. Ofiarą był jego były pracownik, a oskarżenie wniosła prokuratura. Rafał I., z zamaskowanymi innymi osobami zamknął na zapleczu Dawida K., i zmusił do podpisania fikcyjnej umowy pożyczki.

"Gdybym nie podpisał, to bym żywy nie wyszedł ze sklepu. Kamery były powyłączane, a o stół była oparta siekiera. Umowa była bez wpisanej kwoty" - cytuje słowa poszkodowanego "Fakt"

Rafał I. zastraszał swoją ofiarę

Po pół roku sądowej balii Rafał I., usłyszał wyrok półtora roku bezwzględnego więzienia. Aktor musi zapłacić też koszty postępowania i 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Nie może też zbliżać się do swojej ofiary na mniej niż 50 metrów. "Oskarżony uporczywie nękał i prześladował pokrzywdzonego. Siedział w samochodzie pod jego oknem, zastraszając go, dodatkowo nazywał go konfidentem" - mówiła na sali rozpraw sędzia.

"Linię obrony oskarżonego Rafała I., sąd uznał za niewiarygodną" - uzasadniała sędzia. "Pan Rafał I., obecnie jest prawomocnie skazany na 1 rok pozbawienia wolności w innej sprawie, którą sąd warunkowo zawiesił, teraz został ponownie skazany i sąd nie widzi możliwości, żeby wymierzyć karę wolnościową" - dodała sędzia.

Procesowi przyglądał się dawny kolega Rafała I. Tomasz Oświęcimski został poproszony o pomoc przez pokrzywdzonego. Dziś nie ma wątpliwości o słuszności wydanego przez sad wyroku.

"Nie spodziewałem się innego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Rafał w końcu odpowiedział za to, co zrobił i teraz ponosi za to konsekwencję. Niezawisły sąd wydał adekwatny do popełnionego przestępstwa wyrok i udowodnił jednocześnie, że nawet rozpoznawalny aktor, w jakimś stopniu tam lokalnie w Gołdapi celebryta, nie może czuć się bezkarnie. Rafał ewidentnie się pogubił i mam nadzieję, że ten wyrok da mu odpowiednią lekcję pokory" - powiedział Oświęcimski.

Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny. Poprosiliśmy Rafała I., o komentarz. Jednak jego telefon milczy.