Agata Młynarska będąc w Lizbonie trafiła na Światowe Dni Młodzieży Entuzjazm młodych ludzi z całego świata i ich radość w modlitwie bardzo ją urzekły. Dziennikarka postanowiła podzielić się swoimi wrażeniami z tego, co zobaczyła. Na Instagramie umieściła kilka filmików, na których pokazywała, co dzieje się na ulicach Lizbony i jaka panuje ta atmosfera. - Postanowiłam pójść za jego głosem, a właściwie za głosem ludzi, którzy są zgromadzeni w Lizbonie [...] Możemy być różnej wiary, tak jak tutaj są ludzie. Potrzeba duchowości, zjednoczenia i bycia razem, ilość tej siły, energii i medytacji, która tutaj jest obecna, jest porażająca. Chcę wam to pokazać, ponieważ to jest coś niezwykłego - komentowała poruszona wydarzeniem Młynarska. Nagle zaś podzieliła się tym, co spotkało ją w samolocie, którym leciała do Portugalii. Okazuje się, że Młynarska zauważyła w samolocie... pierwszą damę! Tym samym samolotem, co dziennikarka leciała żona prezydenta Andrzeja Dudy.

- A tak w ogóle, to lecieliśmy samolotem z panią prezydentową, która leciała w klasie ekonomicznej tanich linii lotniczych. Czujecie sprawę? Też byliśmy tym zdziwieni - przyznała Młynarska.

Agata Duda brała udział w Światowych Dniach Młodzieży

Faktycznie, Agata Duda brała udział w Światowych Dniach Młodzieży. Do Portugalii przyleciała w piatek, a podczas pobytu spotkała się m.in. z przedstawicielami Stowarzyszenia „Pomoc od Kołyski”, z harcerzami z Polski, a także z pielgrzymami z Ukrainy. Wzięła również udział w organizowanym przez polską społeczność Koncercie Uwielbienia pt. „ Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada”. W sobotę Agata Kornhauser–Duda odwiedziła z kolei Narodowe Muzeum Azulejo w Lizbonie.

