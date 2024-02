Ale się wystroili na wywiad z prezydentem! Andrzej Duda też zaskoczył

Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek z Kanału Zero są chyba jednymi z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce. Obaj słyną z ciętego języka, mocnych komentarzy, a także zadawania trudnych pytań. Nic dziwnego, że ich wywiad z prezydentem RP Andrzejem Dudą cieszył się dużym zainteresowaniem.

Internauci nie tylko uważnie słuchali, o czym panowie rozmawiali, ale także przyjrzeli się strojom wszystkim uczestników rozmowy. Dziennikarze wybrali bardzo swobodny strój. Krzysztof Stanowski postawił na sweter z suwakiem pod szyją i ciemne spodnie oraz biały t-shirt. Z kolei Robert Mazurek wybrał białą koszulę w kolorowe wzory, w tym ptaki i kwiaty. Widzom nie przypadły do gustu ich stylizacje…

„Stanowski kiedyś się śmiał z Fabiańskiego, że na galę przyszedł w bluzie z kapturem. A on to prezydenta przyszedł w bluzie jak wsiok”; „Prezydent może być w kąpielówkach, ale goście powinni być eleganccy z szacunku do urzędu”; „Dobrze, że się wystroili”; „Bije po oczach ubiór. W tej bluzie i kolorowej koszuli wyglądacie jak byście się przypadkowo spotkali w kawiarni z posłem Dudą a nie rozmawiali z prezydentem kraju w jego pałacu” – czytamy w komentarzach pod filmem.

Sam Andrzej Duda również zaskoczył strojem. Prezydent pojawił się w jasnoniebieskiej koszuli z podwiniętymi rękawami, bez marynarki i w czarnych spodniach. Zazwyczaj podczas rozmów z mediami głowa państwa stawiała na garnitur i krawat. Tym razem padło na mniej oficjalny image.

Poniżej zobaczycie, jak ubrali się Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek na wywiad z prezydentem Dudą:

