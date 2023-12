Przerwali film z Douglasem, by pokazać Kaczyńskiego. Zaliczyli przy tym wpadkę: "Sukinsyn! Niech cię szlag!"

Decyzją ministra kultury odwołani zostali prezesi Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek. Do siedziby TVP przy Woronicza wszedł Piotr Zemła, czyli przewodniczącym Rady Nadzorczej TVP, przedstawiciel nowych władz stacji. Jak mówił do zebranych w budynku polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy w systemie dyżurowym strzegą telewizji, zaczyna pracę. Na miejscu pojawił się w towarzystwie rosłego mężczyzny. - Jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej. Nazywam się Piotr Zemła. (…) Zostałem wybrany członkiem Rady Nadzorczej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zadzwońcie na policję, jeżeli uważacie, że jestem tu bezprawnie. To mogę państwu doradzić - powiedział Zemła.

W sieci krąży nagranie, na którym widać Zemłę i jego towarzysza. Obecna na nagraniu jest też m.in. posłanka PiS Joanna Borowiak. Słychać krzyki towarzyszące całemu zajściu: - Co pan wyprawia? Dlaczego pan kobietę przepycha! Co robisz człowieku! Facet, kurde! Posła bijesz?! Nagranie na platformie X opublikował poseł Suwerennej Polski Sebastian Łukaszewicz, który tak opisał zajście: - Wynajęte osiłki Sienkiewicza próbują przejąć gabinet prezesa Matyszkowicza. Jesteśmy na Woronicza razem z posłami.

Poseł Mariusz Kałużny zaś powiadomił, że posłanka Borowiak z PiS musiała skorzystać z pomocy medyków : - Trwa interwencja pogotowia! Pani Poseł Joanna Borowiak pobita w TVP! Białoruś!!!

Wynajęte osiłki Sienkiewicza próbują przejąć gabinet prezesa Matyszkowicza. Jesteśmy na Woronicza razem z posłami @Suwerenna_POL @pisorgpl. pic.twitter.com/TNhcKVGjZc— Sebastian Łukaszewicz 🇵🇱 (@S_Lukaszewicz) December 20, 2023

Trwa interwencja pogotowia! Pani Poseł Joanna Borowiak pobita w TVP! Białoruś !!! pic.twitter.com/BnwgUyYjLx— Mariusz Kałużny (@m_kaluzny) December 20, 2023

