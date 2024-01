Chcesz się napić "herbatki" z Sikorskim? Możesz wylicytować to na WOŚP

Żona Antoniego Macierewicza to wyjątkowo tajemnicza postać. Co o niej wiemy?

Politycy ze swoimi darami na WOŚP

Wielu polityków włączyło się w tegoroczną zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, m.in. prezydent Andrzej Duda przekazał na ten cel zestaw filiżanek do espresso, a jego małżonka - złotą wieczorową suknię wyszywaną cekinami. Premier Donald Tusk - przekazał na aukcję automatyczny ołówek gen. Władysława Sikorskiego i książkę nim podpisaną.

Na aukcję WOŚP wystawiono też spotkanie przy kawie z minister edukacji Barbarą Nowacką w jej gabinecie, zwiedzanie gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej i spacer z varsavianistą. Na aukcji na WOŚP znalazł się też obiad w stołówce żołnierskiej z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz specjalne zaproszenie na obchody Święta Wojska Polskiego.

Niewątpliwie jednym z licytacyjnych hitów będzie możliwość wypicia "herbatki" z szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim. Jak przekazywał rzecznik MSZ, ma być połączone ze oprowadzaniem gmachu ministerstwa przez Sikorskiego, a zwycięzca licytacji otrzyma także podpisaną książkę.

Na licytacji pojawią się także takie ciekawostki jak grzybobranie z Januszem Piechocińskim, czy rower Leszka Balcerowicza.

32. finał WOŚP poświęcony pulmonologii

Tematem zaplanowanego na 28 stycznia 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych.

Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

Fundacja WOŚP została założona blisko 30 lat temu przez Jurka Owsiaka. Od tej pory regularnie raz w roku — w styczniu – organizuje zbiórkę pieniędzy.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie ochrony m.in. na rzecz ratowania życia chorych osób, w szczególności dzieci, poprawy stanu ich zdrowia, a także promocji zdrowia i profilaktyki. Cele realizowane są m.in. poprzez zakupy sprzętu dla szpitali, programy medyczne i edukacyjne.

