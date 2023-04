Czy Czesław Kiszczak wierzył w Boga? Jego żona przed śmiercią zdążyła ujawnić sensacyjną tajemnicę

To, co żona Czesława Kiszczaka wyrabiała na jego pogrzebie, nie mieści się w głowie. Maria Kiszczak wywołała potworny skandal

Czesław Kiszczak pojednał się z Bogiem przed śmiercią

Maria Kiszczak nie żyje - taka informacja pojawiła się w mediach 17 kwietnia. Żona generała zmarła niemal osiem lat po swoim mężu. Gdy trwał pogrzeb Czesława Kiszczaka, doszło do wielkiego skandalu, który wywołała właśnie jego małżonka. - Bóg Ci zapłaci za wszystkie krzywdy, które niewdzięczny, niegodny Polak Ci czynił - grzmiała na cmentarzu, ku osłupieniu zgromadzonych. Z pogrzebem szefa MSW z czasów PRL generalnie było spore zamieszanie. Krążyły plotki o tym, że nie chciał go pochować żaden katolicki ksiądz. - Niewykluczone, że tak było... - mówiła nam w 2015 roku Monika Jaruzelska, która uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu Czesława Kiszczaka. Ostatecznie generał spoczął na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli. Co ciekawe, Maria Kiszczak twierdziła, że jej mąż pojednał się z Bogiem.

Czytał Biblię, dobrze żył z Kościołem, robił znak krzyża. Inna oblicze Czesława Kiszczaka

Żona Czesława Kiszczaka zdradziła wielką tajemnicę po jego śmierci - W ostatnich dniach mąż szeptał, że umiera i robił znak krzyża - zdradziła w rozmowie z "Super Expressem" Maria Kiszczak. To jednak nie wszystko. - Kilka dni przed śmiercią mąż chciał zaprosić do domu księdza, chciał przyjąć ostatnie namaszczenie. Odkładałam to, bo nie sądziłam, że śmierć będzie tak blisko... Nie zdążyłam... - wspominała z wielkim smutkiem małżonka generała. Według jej relacji Czesław Kiszczak "dobrze żył z Kościołem" i czytał Biblię. - Ciekawe, choć oczywiście nigdy tego nie zweryfikujemy w sposób empiryczny, jak potoczyła się rozmowa Pana Boga z generałem, jak przebiegało to sprawozdanie z życia Czesława Kiszczaka, przed tą najwyższą instancją - zastanawiał się w rozmowie z portalem naTemat.pl teolog i publicysta Jarosław Makowski.

