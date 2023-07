Czy Polacy segregują śmieci? Najnowsze badania pokazują prawdę

To, co spotkało Agnieszkę Gozdyrę to okropieństwo takie, że aż się robi słabo! Dziennikarka padła ofiarą paskudnego oszustwa! Wydała pilne oświadczenie

W pytaniu wielokrotnego wyboru o wpływ na decyzję dotyczącą segregacji śmieci, ponad 40 proc. osób przyznało, że chce zrobić coś dobrego dla środowiska. Aż 39% respondentów zauważa, iż segregacja odpadów sprzyja mniejszemu marnowaniu zasobów naturalnych, a 31 proc. ankietowanych segreguje śmieci z obawy o świat, w którym będą żyły ich dzieci i wnuki. Natomiast 16 proc. Polaków segreguje śmieci ze względu na zachęty finansowe np. niższą cenę wywozu, z kolei 27 proc.Polaków zauważa konieczność dostosowania się do przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Odpady równie chętnie segregują zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

- Z dużym optymizmem przyjmuję wyniki przedstawione w raporcie EkoBarometr dotyczące m.in. postaw Polaków wobec segregacji odpadów i ochrony środowiska. Polacy robią to chętnie chcąc zadbać o środowisko naturalne, a tylko nieliczna grupa zwraca uwagę na zachęty finansowe i wynikające z przepisów obowiązki w tym zakresie. Warto podkreślić, że czekają nas kolejne zmiany. Zgodnie z dyrektywami i planami Unii Europejskiej, na producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach prawdopodobnie niebawem zostanie nałożony obowiązek sfinansowania i zorganizowania systemu zbierania oraz recyklingu odpadów po opakowaniach. Co za tym idzie, marki muszą podjąć wspólne działania mające na celu zwiększenie liczby opakowań biodegradowalnych i nadających się do recyklingu oraz zająć się stopniową eliminacją tworzyw sztucznych w tych opakowaniach, w których jest to możliwe – mówi Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu Grupy Akomex.

