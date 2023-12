Danuta Holecka zadebiutowała w nowej pracy! Kuriozalne wpadki

Polityk PiS rozebrał się i wskoczył do lodowatej wody. Wcześniej bronił TVP

Danuta Holecka może się pochwalić ogromnym doświadczeniem jeśli chodzi o występowanie przed kamerami czy rozmowy z politykami. Nic dziwnego, że zaraz po tym, jak odeszła z TVP, znalazła nową pracę. Tym razem prezenterka została twarzą TV Republika.

Poprowadziła serwis informacyjny „Dzisiaj”, który zapowiedziała jako „P4rawdziwe polskie wiadomości”. Jak zwykle zaprezentowała się w idealnie ułożonych rozpuszczonych włosach i makijażu, do tego była ubrana w pomarańczową koszulę. Widać było, że Danuta Holecka czuje się w nowej pracy jak ryba w wodzie. Jeśli odczuwała tremę, świetnie ją ukryła.

Mimo to pojawiły się pewne wpadki związane z technologią. Jak się okazało, programu nie dało się obejrzeć online z powodu przeciążonych serwerów. Wygląda na to, że nie przewidziano aż takiego zainteresowania wydaniem nie przygotowano się odpowiednio na taką ewentualność.

Inna kuriozalna wpadka dotyczyła prognozy pogody na nadchodzące dni. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dat pomyliła się i na ekranie widzieliśmy, że po 31 grudnia następuje… 1 i 2 grudnia. Gafie zdecydowanie można było zapobiec.

Co ciekawe, wydanie serwisu można obejrzeć w internecie. Udostępniony został przez TV Republika. Co jednak może dziwić, nie poprawiono błędnych dat, choć można było je edytować w montażu lub dodać adnotację dotyczącą pomyłki., Czyżby do tej pory nikt jej nie zauważył?

