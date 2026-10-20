Dawno niewidziana Anna Komorowska. Tak teraz prezentuje się była pierwsza dama

Bronisława Komorowskiego zdecydowanie częściej można zobaczyć niż jego małżonkę. Były prezydent bywa zapraszamy na wywiadu, jest gościem w studiach radiowych i telewizyjnych. Co innego jego żona Anna Komorowska. Ale wyjątki się zdarzają, a Komorowscy nieraz biorą udział w wydarzeniach kulturalnych. Wystarczy wspomnieć choćby marcową premierę filmu "Król dopalaczy" w Warszawie pojawiło się wiele gwiazd. Obecność na niej Bronisława i Anny Komorowskich wywołało niemałą sensację.

Ostatnio małżonkowie także razem zajrzeli do stolicy. Wzięli udział w prapremierze opery "Matki Chersonia", która odbyła się kilka dni temu w Teatrze Wielkim Oprze Narodowej. Oboje wyglądali bardzo dostojnie. Bronisław Komorowski postawił na klasyczny garnitur i krawat, a jego żona Anna Komorowska wybrała elegancką czerń. Miała na sobie spodnie z szerszymi nogawkami oraz czarną tunikę ze srebrnymi aplikacjami, całość stylizacji dopełniała czarną torebką i czarnymi butami.

Oprócz Komorowskich na wydarzeniu pojawili się też: minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, sekretarz stanu, Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, europosłowie Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń, była minister Małgorzata Omilanowska, a także Irena Santor, Monika Olejnik z partnerem Tomaszem Ziółkowskim i aktorka Marta Dąbrowska.

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O czym jest opera "Matki Chersonia"?

„Matki Chersonia” to opera dokumentalna, reportaż o tym, co teraz dzieje się w Ukrainie. Opera skupia się na wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, czyli masowych porwaniach i deportacji do Rosji ukraińskich dzieci. Twórcą libretta jest amerykański dramatopisarz George Brant, autor m.in. libretta do opery „Grounded”, wystawianej w 2024 roku w Met w Nowym Jorku. Libretto opery "Matki Chersonia" jest inspirowane prawdziwymi historiami i ukazuje różnorodność losów kobiet walczących o odzyskanie uprowadzonych dzieci.