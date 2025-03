Henryka Krzywonos ma aż 12 dzieci! Jej mąż jest od niej sporo młodszy

Henryka Krzywonos-Strycharska - kim jest? W młodości kierowała tramwajami

Henryka Krzywonos-Strycharska od siedmiu lat jest posłanką. W 2015 roku wystartowała z listy Platformy Obywatelskiej do Sejmu w okręgu gdańskim, otrzymała ponad 24 tys. głosów. W 2019 roku ubiegała się ponownie o miejsce w Sejmie z listy Koalicji Obywatelskiej, z powodzeniem. Dostała się do parlamentu z wynikiem ponad 14,5 tys. głosów. Krzywonos-Strycharska ma za sobą działalność opozycyjną. Prężnie działała w Solidarności w latach 80. W czasach PRL pracowała jako tramwajarka, czyli motornicza w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Oddział Komunikacji Miejskiej Tramwajowej w Gdańsku, a potem była zatrudniona w Stoczni Gdańskiej, na stanowisku operatora urządzeń dźwigowych.

Wykonywała więc prace, które na pierwszy rzut oka kojarzą się jako typowo męskie zajęcia. Jako tramwajarka w 1980 roku 15 sierpnia w okolicy Opery Bałtyckiej zatrzymała prowadzony przez siebie tramwaj. To zdarzenie zostało uznane za początek strajku gdańskiej komunikacji publicznej.

CZYTAJ: Poruszające słowa Henryki Krzywonos o walce z rakiem. "Dziękuję Bogu za każdy dzień"

Posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska ma młodszego męża. Dzieli ich sporo lat

Henryka Krzywonos-Strycharska ma bardzo ciekawą historię swojego życia. Mało kto wie, że jej mąż Krzysztof Strycharski, jest od niej wiele młodszy! Ila lat jest młodszy od Henryki Krzywonos-Strycharskiej mąż? Okrągłe 12 lat! Ta różnica wieku może nieco dziwić, bo chociaż dziś raczej nie robi to na nikim wrażenia, to jednak dawniej uważano to za coś niezwykłego. Małżeństwo jest po ślubie ponad 35 lat. Pierwszy raz spotkali się latem 1987 roku. Jak się poznali? Trochę przypadkowo:

- Ja miałem wtedy sklep warzywny, który prowadziłem z siostrą, a głównie dbałem o jego zaopatrzenie. Podeszła do mnie kobitka, mówiąc, że ma meble do przywiezienia na ulicę Gdańską. To było niedaleko. Po trzech miesiącach wzięliśmy ślub - opowiadał w "Vivie" mąż Henryki Krzywonos-Strycharskiej.

Meble zostały przywiezione, a potem:

- Następnego dnia Henryka miała imieniny, na które mnie zaprosiła. Była jeszcze moja siostra i jeszcze ktoś przyszedł. A potem zostaliśmy tylko we dwoje i rozmawialiśmy na różne tematy prawie do rana. Henia opowiadała mi o swoim życiu, a ja jej o swoim i zaczęło coś iskrzyć. To nie było tak, że uwodziliśmy się wzajemnie, od samego początku czuliśmy porozumienie dusz. A ja poczułem, że to osoba, z którą chcę spędzić resztę życia - mówił Krzysztof Strycharski.

Henryka Krzywonos-Strycharska i jej mąż Krzysztof mają 12 dzieci

Henryka Krzywonos-Strycharska i jej mąż Krzysztof, który zresztą napisał książkę o żonie " Moja żona tramwajarka", mają rodzinny dom dziecka. W sumie wychowali 12 dzieci. - Rodzinny dom dziecka to była inicjatywa Heni. Jest dom, jest 12 dzieci, potem 11, bo Janek poszedł do wojska, no i była kupa roboty - opowiadał we wspomnianym wywiadzie w 2019 roku dla "Vivy" mąż posłanki.

NIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ HENRYKI KRZYWONOS-STRYCHARSKIEJ. KLIKNIJ I POZNAJ CIEKAWOSTKI Z JEJ ŻYCIA

Sonda Znałeś wcześniej historię Henryki Krzywonos-Strycharskiej? Tak Nie