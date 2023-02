Twórczyni sukcesu "M jak miłość" napisała do Morawieckiego. Chodzi o tantiemy

TO BYŁO ZASKOCZENIE

Twórcy i artyści audiowizualni uważają, że platformy streamingowe powinni płacić przedstawicielom branży filmowej tantiemy za wyświetlanie ich produkcji. Wysłali specjalny list do premiera Mateusza Morawieckiego w którym zaapelowali o implementację unijnej dyrektywy. W Polsce otrzymują tantiemy jedynie z tytułu emitowania ich produkcji w stacjach telewizyjnych, na płytach DVD, u operatorów kablowych czy w kinach. Ich zdaniem pieniądze powinny do nich trafiać także z wyświetleń w internecie.

- Traci na tym nie tylko cała polska branża filmowa, ale także polska gospodarka. Zastanawia nas dlaczego polscy twórcy filmowi mogą otrzymywać tantiemy z innych państw Europy, w których oglądane są polskie filmy czy seriale (z Francji, Włoch, Hiszpanii, czy nawet Słowenii, Litwy, Estonii), a wciąż nie mogą liczyć na nie we własnym kraju, gdzie są najpopularniejsze - czytamy w liście.

Reżyser "U Pana Boga za piecem" o wizycie przedstawiciela Netflixa

Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich poinformował, że 9 grudnia 2022 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wysłała pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisane przez wiceministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, który zasugerował wyłączenie z ustawy przepisów o tantiemach w internecie. Zdaniem reżysera przesłana treść była efektem wizyty w Polsce CEO Netflixa Reeda Hastingsa - Zastanawiające jest dla nas również to, że urzędnicy państwowi stawiają interesy zagranicznych firm ponad interesami polskich twórców i polskich obywateli - napisali autorzy listu. Netflix zaprzecza tym rewelacjom - przypomina serwis Wirtualnemedia.pl.

- W imieniu wszystkich polskich filmowców apelujemy do Pana oraz do rządu Prawa i Sprawiedliwości o implementację dyrektywy wraz z zapisami zapewniającymi prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia z internetu! - czytamy na sam koniec.

Pod listem oprócz Ilony Łepkowskiej, przewodniczącej zarządu Gildii Scenarzystów Polskich i Jacka Bromskiego, podpisali się także: Andrzej Jakimowski, przewodniczący zarządu Gildii Reżyserów Polskich, Piotr Śliskowski, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC, Witold Płóciennik, przewodniczący zarządu Związku Zawodowego Filmowców, Jarosław Barzan, prezes Polskiego Stowarzyszenia Montażystów, Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej, Krzysztof Szuster, prezes Związku Artystów Scen Polskich ZASP, Maksymilian Rogacki, przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich, Lidia Duda, przewodnicząca zarządu Gildii Polskich Reżyserów Dokumentalnych, reżyser Barbara Białowąs, prezeska Stowarzyszenia Kobiet Filmowców oraz Dominik Skoczek, dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych.

