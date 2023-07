Małżeństwo przyłapane

Imieniny Anny Komorowskiej. Ale luksusy, stoisko z lodami i ogromny sękacz!

Była pierwsza dama Anna Komorowska postanowiła zaszaleć! Ma do tego dobry powód, bowiem imieniny to doskonała okazja do imprezowania. Trzeba przyznać, że dołożyła starań, by wszyscy doskonale się bawili. W przygotowaniach pomagał jej mąż, były prezydent Bronisław Komorowski.