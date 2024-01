Kasia Tusk nagrała filmik z dźwiękiem. Co jest nie tak z jej dykcją? Internauci jednomyślni

Niewiarygodne, co zrobili z tablicą poświęconą Adamowiczowi! Wdowa po prezydencie Gdańska pokazała zdjęcie

Kasia Tusk cieszy się sporą sympatią, ale mimo to pozostaje bardzo tajemniczą postacią. W mediach społecznościowych czasem dzieli się swoimi przemyśleniami, zazwyczaj jednak ogranicza się do spisania ich w postaci postów. Teraz zrobiła wyjątek i nagrała filmik, na którym przemawia do internautów.

- Jest taki czas w roku, kiedy nawet te influencerki ze słabą dykcją i kompletnym brakiem dystansu do siebie – w tym momencie pokazała dyskretnie na siebie. - zaczynają nagrywać mówione rolki. Powód jest właściwie zawsze ten sam: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą wszyscy chcemy wesprzeć, jak potrafimy najlepiej – mówiła.

Córka premiera przekazała na aukcję dwa zestawy ubrań swojej marki. Każdy można licytować osobno. - W tym roku postanowiłam wystawić dwie aukcje – całą nadchodzącą wiosenno-letnią kolekcję MLE oraz całą nadchodzącą jesienno-zimową kolekcję (przybliżona wartość każdej kolekcji to ponad 6500 złotych). W zeszłym roku tylko jedna aukcja została wylicytowana za ponad 12 000 złotych! – napisała.

Internauci tymczasem, zachęceni jej własnymi słowami, postanowili wsłuchać się w jej wymowę. Ich wniosek był jednomyślny – Kasia Tusk ma świetną dykcję! „Oh, kochana! Pięknie mówisz”, „Dykcja perfecto!”, „Kasiu, masz piękną dykcję, powinnaś częściej mówione rolki nagrywać”; „Dykcja świetna, muzyka za głośna i dlatego nie bardzo słychać” – czytamy w komentarzach.

