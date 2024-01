Wróciła do TVP Info po latach. To była partnerka Filipa Chajzera. Kim jest Małgorzata Walczak?

Polacy poznali Kingę Dudę w 2015 roku. Jaka wtedy była?

Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy i Agaty Dudy, czyli pary prezydenckiej. Przyszła na świat w tym samym roku, w którym jej rodzice brali ślub kościelny, a było to w listopadzie 1995 roku. Kiedy Andrzej Duda zostawał prezydentem w 2015 roku, Kinga Duda była na początku studiów. Podobnie jak ojciec, studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Polacy poznali Kingę Dudę, gdy ta wystąpiła wraz z mamą na konwencji ojca w lutym 2015 roku. Potem pojawiał się u jego boku w czasie składania kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie wspólnie z ojcem i Beatą Szydło złożyła wieniec z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa. Zaś przed samymi wyborami była razem z tatą na tweetup, czyli spotkaniu Andrzeja Dudy z użytkownikami Twittera (dziś to platforma X). Wtedy zabrała głos i do zebranych mówiła:- Co prawda większość moich znajomych to nie są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ale wiem, że na pewno część z nich w tych wyborach postawi na Andrzeja Dudę, mojego tatę i nie dlatego, że są moimi znajomymi, że prywatnie się lubimy, ale dlatego, że wiedzą, że jest to człowiek kompetentny, który będzie nas godnie reprezentował, który nie będzie miał wpadek i gaf, które powodują, że Polska jest postrzegana zaściankowo, bo Polska nie jest zaściankiem.

W czasie studiów Kinga Duda doskonale sobie radziła. Rodzice byli z niej dumni, gdy odniosła sukces w międzynarodowym konkursie prawniczym. Wraz z koleżankami zostały wyróżnione w Madrycie, jako trzeci zespół i otrzymały „Best Respondent Award”. Był to konkurs organizowanym przez ACMEY Mooting Associacion. Potem głośno było o staż Kingi Dudy w londyńskiej kancelarii prawnej, była to nagroda za wyróżnienie we wspomnianym konkursie. Był to wyjazd na staż do jednej z najlepszych kancelarii w Londynie zajmujących się arbitrażem gospodarczym.

Kinga Duda prywatnie. Czy ma chłopaka?

Od momentu poznania przez Polaków Kingi Dudy, media chciały o niej wiedzieć, jak najwięcej. Wielu chciało dowiedzieć się nie tylko o tym, co robi, ale też, z kim się spotyka. Pojawiały się doniesienia o jej chłopakach, a nawet plotki o ślubie.

Kinga Duda jednak konsekwentnie unikała mediów, nie udzielała wywiadów. Jednak czasem zabierała głos publicznie. Tak było tuż po tym, gdy Trybunał Konstytucyjny zajął się przepisami dotyczącymi aborcji. - Rozwiązanie istniejące dotychczas dawało możliwość wyboru. Wybór, a nie przymus. Kobieta mogła, ale nie musiała z tego prawa korzystać. W sprawie tak niewyobrażalnie trudnej, jak wizja urodzenia dziecka, które może umrzeć minuty czy godzinę po porodzie, decyzja o kontynuacji lub przerwaniu ciąży, powinna być pozostawiona kobiecie i podjęta zgodnie z jej własnym sumieniem, jej systemem wartości, z jej własnymi przekonaniami. Bo to ta kobieta mierzy się z konsekwencjami swojej decyzji do końca życia - napisała wówczas Kinga Duda na Twitterze, co było szeroko komentowane.

Kim jest Kinga Duda: co dziś robi, gdzie pracuje, czym się zajmuje?

Wiadomo, że obecnie Kinga Duda mieszka i pracuje w Warszawie. Jest prawniczką w jednej z kancelarii, a przez pewien czas była też społecznym doradcą prezydenta Dudy, brała udział m.in. w akcji "Młodzi w Pałacu". Potem jednak odeszła z grupy doradców. Zofia Romaszewska, która jest etatowym doradcą prezydenta, w rozmowie z Wprost, tak to komentowała: - Kinga Duda nie piastuje żadnej funkcji i nie jest już społecznym doradcą prezydenta. Krótko z nią pracowałam. To niesłychanie kompetentna i bardzo sympatyczna dziewczyna. A przy tym chętna do nauki, robiła dobre wrażenie - mówiła w 2021 roku.

Mocne wystąpienie Kingi Dudy w czasie wieczoru wyborczego 2020

Głośno było też o wystąpieniu Kingi Dudy w 2020 roku w czasie wieczoru wyborczego, gdy zabrała głos mówiąc o swoim tacie Andrzeju Dudzie: - Oczywiście musimy poczekać na oficjalne wyniki wyborów. Ale wiem, że jeżeli okaże się, że tata wygrał te wybory, to wiem, że będzie dobrze wykonywał swoje zadania, bo jest dobrym człowiekiem, który kocha ludzi i kocha ten kraj. I zrobi wszystko, żeby było dla Polski jak najlepiej. (...) Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek.

Jaki styl ma Kinga Duda? Ekspert od mody ocenia. Ma dla niej jedną radę

O ocenę stylu Kingi Dudy poprosiliśmy eksperta, Daniela Jacoba Dali, projektanta mody: - Córka obecnego prezydenta Polski, Kinga Duda, przeszła znaczną metamorfozę na przestrzeni ostatnich lat. Na pewno z młodej dziewczyny zmieniła się już w młodą kobietę. Zmieniła fryzurę, ale co do ubioru, to pozostała wierna klasycznemu stylowi, bardzo podobnemu do jej mamy, pierwszej damy. Oczywiście wciąż pojawia się w strojach bardzo eleganckich, w których można dostrzec za każdym razem przemyślane dobranie fasonu i kolorystyki, wszystko idealnie współgra. Mama Kingi od dłuższego czasu stawia na kolory, co bardzo bym chciał zobaczyć właśnie u jej córki. Jest młoda ma wspaniałą figurę i zmiana kolorystyki w jej garderobie z brązów, czerni i granatu na róże, odcienie żółtego byłaby idealną zmianą na plus.

