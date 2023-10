Kuria wydała komunikat ws. kard. Grzegorza Rysia! W tle dziwne wpisy Tymochowicza. Ucięto wszelkie spekulacje "Obrzydliwa prowokacja"

Piotr Tymochowicz to znany specjalista od wizerunku i marketingu politycznego, był doradcą wielu znanych, m.in. Andrzeja Leppera i Mariana Krzaklewskiego. Przed laty Tymochwicz nie schodził z czołówek gazety i było o nim bardzo głośno. Teraz znów jego nazwisko krąży w mediach. Dlaczego? Chodzi o wpis, który Tymochowicz umieścił w mediach społecznościowych, a w którym nawiązał do znanego polskiego kardynała Grzegorza Rysia. Tymochowicz opisał, że zna Rysia, co więcej nazwał go we wpisie "przyjacielem" i przywołał rzekomą rozmowę z duchownym. Tymochowicz napisał, że miała mieć miejsce taka wymiana zdań, w której miały paść słowa o ateizmie: "Grześ - uniósł wtedy znacząco brew I powiedział : "A jak ty bracie Piotrze - myślisz kim ja niby jestem ?" (...) "Przecież ten cały kościół to biznes jest - jeden z najlepszych zresztą i nic więcej ...." . I dodał jeszcze : "przecież większość z nas - jakieś 80% to są także Ateiści - od zawsze ..." ." Zaskakujący wpis, który pojawił się kilka dni temu na profilu Tymochowicza w mediach społecznościowych narobił zamieszania. Łódzka kuria postanawiała stanowczo odpowiedzieć na dziwny wpis i uciąć wszelkie spekulacje publikując oświadczenie:

- Odnosząc się do wielu pytań kierowanych w ostatnich dniach przez wiernych świeckich i duchownych, po konsultacji z kard. Grzegorzem Rysiem, Kuria Metropolitalna Łódzka podaje do wiadomości, że: Kard. Grzegorz Ryś nie zna osobiście pana Piotra Tymochowicza; tym bardziej nigdy nie spotykał się z nim przy stole, nie przechodził z nim na „Ty” i nie jest jego przyjacielem. Nigdy nie rozmawiał z nim telefonicznie. Kard. Grzegorz Ryś nigdy nie uczestniczył w jakimkolwiek szkoleniu, które rzekomo miał prowadzić pan Piotr Tymochowicz; W świetle powyższych faktów odnośną publikację można interpretować jedynie jako całkowicie zmyśloną historię, stanowiącą obrzydliwą prowokację wymierzoną w osobę i dobre imię kard. Rysia. Wszystkie insynuacje, że ks. kard. Grzegorz Ryś jest osobą niewierzącą, godzą w dobro wspólnoty Kościoła, której przewodzi - napisano, a oświadczenie podpisał Ks. Zbigniew Tracz kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. Sam Tymochowicz przyznał, że zamierza odpowiedzieć kurii.