Lech Wałęsa jednoznacznie ocenił Hołownię i Tuska. "Psychicznie to ciśnienie"

Debiutujący w tej kadencji Sejmu Szymon Hołownia nie ma łatwego zadania. Obradom często bowiem towarzyszą burzliwe dyskusje i Hołownia musi studzić wielkie emocje panujące na sali plenarnej. I często robi to w sposób błyskotliwy rzucając najczęściej w stronę polityków PiS kąśliwe riposty. Tymczasem taki sposób prowadzenia obrad podoba się Lechowi Wałęsie, którego zapytaliśmy o ocenę pracy nowego marszałka Sejmu.

- Szymon Hołownia bardzo dobrze sobie radzi w roli marszałka Sejmu. Tylko, żeby wytrzymał nerwowo, psychicznie to ciśnienie, bo go niektórzy atakują. Na razie idzie mu dobrze, tylko trzeba go podtrzymywać, zachęcać, żeby spokojnie prowadził, tak jak zaczął ładnie prowadzić – chwali w rozmowie z nami Hołownię były prezydent Lech Wałęsa. Legendarny przywódca „Solidarności” nie szczędzi również słów wsparcia dla premiera Donalda Tuska (67 l.).

- Idzie mu dobrze, ale trzeba go wspierać, bo jest trochę przemęczony. Ma dużo na głowie. Dlatego apeluję wszem i wobec – pomagajmy Tuskowi! – podsumowuje Lech Wałęsa.

