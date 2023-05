Legendarna działaczka "Solidarności" dokonała korekty płci. Dziś ma wnuki i mieszka w piwnicy

Ewa Hołuszko dokonała korekty płci. Jak reagują jej znajomi z "Solidarności"?

Ewa Hołuszko to jedna z ikon ruchu LGBT w Polsce. W międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii trudno nie pamiętać o tej zasłużonej postaci. Zanim Ewa Hołuszko stała się aktywistką LGBT, walczyła z komuną. Do "Solidarności" wstąpiła w 1980 roku. Z względu na charakter i zasady miała w opozycji pseudonim "Hardy". Była członkiem zarządu Regionu Mazowsze i delegatką na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarności" we wrześniu 1981. Dziś - po tym gdy dokonała korekty płci - część znajomych z czasów opozycji antykomunistycznej się od niej odsunęło. - Kilka dni temu rozmawiałam ze znanym opozycjonistą z czasów PRL, który dzisiaj co chwilę wychwala w publicznej telewizji PiS. Podaliśmy sobie ręce. Podczas rozmowy wygłosił pean na cześć Kaczyńskiego. Zaprotestowałam, mówiąc, że prezes mnie obraża. A on: "Ja nie widzę, żeby cię obrażał. Niby czym?". To jest nieprzenikalna ściana. A przecież znamy się, jesteśmy na ty (...) Innym razem zaproszono mnie na uroczystości rocznicowe w Ursusie. Później się dowiedziałam, że inni zaproszeni prosili kolegę z "S", żebym nie przychodziła. Propaganda działa tak, że dla nich jestem nikim - żaliła się Ewa Hołuszko w rozmowie z portalem gazeta.pl.

Ewa Hołuszko zamieszkała w piwnicy. Jak układa jej się z rodziną?

Legendarna działaczka "Solidarności" po tym, gdy skorygowała płeć, mierzyła się z wieloma problemami. Często na ulicy ją wyzywano, zniszczono samochód czy rzucano w dom kamieniami. W 2006 roku zamieszkała w budynku, który wygląda jak piwnica. Wcześniej za długi straci mieszkanie. Przez dwa i pół roku była bezrobotna, Wolna Polska Ewie Hołuszko mocno dała jej w kość. W jej życiu są też jednak pozytywne zjawiska. - Nadal mieszkam w tej piwnicy, którą widać w filmie ("Ciągle wierzę - red.), ale udało się ją wyremontować. Dostaję emeryturę, więc materialnie mi się poprawiło. Każdy grosz obracam, żeby mieć na cegły - wyznała w gazecie.pl. Najważniejsze jest jednak to, że dobrze układa jej się życie rodzinne. - Ostatnie lata są doskonałe. Mam dobry kontakt z synem, odwiedzam go, czasem pomagam przy wnukach. Układa mi się też z siostrą - zdradziła Ewa Hołuszko. Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmieniała się Legenda "Solidarności" Ewa Hołuszko.

Spowiedź transpłciowej dziennikarki. Edyta Baker bez tabu o operacjach, żonie, dzieciach i orientacji