Marek Gróbarczyk serwuje burgery z karpia!

Burger z karpia od ministra? Czemu nie! Okazuje się, że wiceminister Marek Gróbarczyk potrafi w nietypowy sposób połączyć zamiłowanie do żeglugi z pracą pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą. Ostatnio serwował własnoręcznie przygotowane pyszne dania z ryb. Przekonali się o tym mieszkańcy Myśliborza niedaleko Szczecina.

Burgery z karpiem od ministra

- Burgery, pyszne burgery! - tak można by zachwalać własnoręcznie przyrządzone, smakowite buły z... karpiem, którymi częstował wprost z foodtracka wiceminister Gróbarczyk. Zapytaliśmy, skąd taki pomysł. - Promowaliśmy potrawy rybne. Co jest związane także z wędkowaniem. Wprowadziliśmy program, który pozwala na bardzo tanie wędkowanie na terenie całej Polski, tam gdzie znajdują się Wody Polskie i gdzie posiadają swoje akweny – wyjaśnił wiceminister. - Zapraszamy wszystkich do taniego wędkowania - zachęca Marek Gróbarczyk, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

