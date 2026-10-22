Marta Lempart wzięła ślub! Pochwaliła się zdjęciem

Marta Lempart zawarła związek małżeński ze swoją partnerką w Belgii. Jest to kluczowa informacja o wydarzeniu, którego dotyczy tekst.

Jest to kluczowa informacja o wydarzeniu, którego dotyczy tekst. Informację o ślubie publicznie ogłosiła na swoim profilu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie i wpis "Jesteśmy żonami". To wskazuje na sposób, w jaki wiadomość została podana do wiadomości publicznej, co jest istotne, biorąc pod uwagę jej zazwyczaj chronione życie prywatne.

To wskazuje na sposób, w jaki wiadomość została podana do wiadomości publicznej, co jest istotne, biorąc pod uwagę jej zazwyczaj chronione życie prywatne. Ślub jest realizacją jej wcześniejszych zapowiedzi o zawarciu małżeństwa za granicą w celu wykorzystania tego jako kampanii przeciwko polskiemu rządowi. Ta informacja podkreśla motywację aktywistki i polityczny kontekst wydarzenia.

Marta Lempart jest znana jako aktywistka, która nie gryzie się w język. Nie stroni od krytykowania żadnej ze stron politycznego sporu, a na początku 2026 roku w jednym z podcastów informowała, że zamierza wyjechać do Brukseli, gdzie weźmie ślub ze swoją partnerką.

- [...] pójść do sądu po transkrypcję naszego aktu małżeństwa i zrobić z tego maksymalnie dużą kampanię przeciwko polskiemu rządowi za to, że po tym, jak kobiety i młodzi ludzie przynieśli mu zwycięstwo, robi wszystko, żebym ja była dalej ćwierć obywatelką - powiedziała wówczas.

Jak się okazało, Marta Lempart zrealizowała swój plan.

Ślub Maty Lempart

Marta Lempart pilnie strzeże swojego życia prywatnego, a w mediach skupia się przede wszystkim na polityce. Tym razem zrobiła wyjątek. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym stoi razem ze swoją partnerką na tle klatki schodowej i witrażu. Przed nimi widać tłum, który uwiecznia chwilę telefonami komórkowymi,

- Jesteśmy żonami - napisała.

W komentarzach od razu pojawiło się wiele gratulacji i życzeń wszystko najlepszego. Z postu wynika, że para pobrała się w Belgii, gdzie ślub par jednopłciowych są legalne już od 2003 roku. Taka uroczystość musi odbyć się w urzędzie stanu cywilnego, a prowadzona przez urzędnika miejskiego.

Warto zaznaczyć, że ślub mogą wziąć również obcokrajowcy, pod warunkiem legalnego pobytu przynajmniej jednej z osób na terytorium Belgii lub spełnienia wymogów administracyjnych lokalnej gminy.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Marta Lempart:

14

Sonda Czy uważasz, że w Polsce powinny być legalne małżeństwa jednopłciowe? Tak Nie Nie mam zdania