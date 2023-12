Mateusz Morawiecki kupuje żywą choinkę na święta! [ZDJĘCIA]

Oto, co łączy Donalda Tuska i Szymona Hołownię! Piorunujące wieści

7-letni Jaś napisał list do premiera. Donald Tusk odwiedził go przed świętami!

Mateusz Morawiecki kupił żywą choinkę

Mateusz Morawiecki wybrał się z dziećmi po żywą choinkę na święta! Premier był ubrany w wojskowym stylu, miał na sobie czarną bluzę z orzełkiem na piersi i polską flagą na ramieniu. Drzewko kupił od lokalnego sprzedawcy, który miał rozstawione stoisko z choinkami i stroikami.

Po chwili rozglądania się na stoisku i rozmowie ze sprzedawcą, były premier wskazał, które drzewko mu odpowiada, a te zostało zapakowane po chwili przez dwóch pracowników w dużą siatkę. Mateusz Morawiecki rozliczył się gotówką i uścisnął dłoń sprzedawcy.

Następnie polityk wziął sprawy w swoje ręce! Wielką choinkę zarzucił na ramię i udał się z nią do auta. Później nieść choinkę pomagały mu jego dzieci. Rodzina załadowała drzewko do vana i udała się zapewne do domu, aby przygotować się na Wigilię Bożego Narodzenia.

