Monika Olejnik jak księżniczka rocka! Tak wyszła na miasto, cena torebki przyprawia o ból głowy

Monika Olejnik słynie ze swojego nietuzinkowego stylu. Często pokazuje się w strojach od projektantów światowej sławy, wymyślnych butach, jaskrawych barwach czy odważnych krojach. Jeśli chodzi o modę, niczego się nie boi! Śmiało miesza różne style, osiągając wyjątkowe efekty.

Ostatnio paradowała po mieście wystrojona niczym rockowa księżniczka! Podstawą jej stroju była długa, czarna sukienka z falbankami i siateczką przy dekolcie. Do tego dobrała perłowy naszyjnik, duże okulary przeciwsłoneczne, czarna torebkę Chanel, kabaretki i ciężkie, czarne sandały od Diora. Wyglądała, jakby szła na koncert!

Stylizacja zapewne osiągnęła astronomiczną wartość. Wystarczy sprawdzić, ile kosztują jej buty. Sandałki z cielęcej skóry od Diora to koszt 1860 euro, czyli w przeliczeniu około 8310,18 zł! Torebka także nie należy do tanich. Za ten model od Chanel trzeba zapłacić 33 571 zł! To prawdziwy majątek. Widać, że Monika Olejnik nie ma skrupułów, jeśli chodzi o dodatki z najwyższej półki.

