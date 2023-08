Poprawiny u Komorowskich wprawiają w zachwyt! Gasili pragnienie wodą z cytryną [ZDJĘCIA]

Przygotowania do imprezy zajęły byłemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu (71 l.) i jego żonie zajęły sporo czasu. Pięknie przyszykowali altaną w ogrodzie, rozstawiając stoły i krzesła. Do tego nie zabrakło domowych przekąsek, ogromnego sękacza czy lodów w kulkach, do których była specjalna lodówka. Nie zabrakło także napojów wyskokowych do wznoszenia toastów za zdrowie solenizantki! Goście tłumnie przybyli i obdarowali Annę Komorowską prezentami.

Potem przyszedł czas na poprawiny! Te odbyły się w mniejszym gronie, ale w równie przyjemnej atmosferze. Przydała się altana, w której Anna i Bronisław Komorowscy oraz kilku gości częstowali się pozostałymi napojami i smakołykami. Wdać, że imieniny były wyjątkowo udane! Taka impreza na pewno na długo zapadnie byłej pierwszej parze w pamięć.

