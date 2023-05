Niebywała metamorfoza Beaty Mazurek! Włożyła zwiewną suknię i poszła w rzepak

Szokujący finał spotkania Cejrowskiego z Gozdyrą! Prosił, by milczała, ale go nie posłuchała. Aż iskry leciały

Beata Mazurek wie, jak korzystać z uroków wiosny: czyli słońca i kwitnących roślin. Niczym prawdziwa modelka wskoczyła w sam środek pola rzepaku. Piękne, żółte kwiaty w maju są szczególnie urokliwe, dlatego zdobyły popularność w kręgach internautek. Użytkowniczki mediów społecznościowych chętnie korzystały z kwitnącego rzepaku, jako tło do zdjęć. To stworzyło modę na "rzepiarę". Dla tych, którzy nie znają pojęcia "rzepiara" wyjaśniamy, że to pojęcie określające oznaczające dziewczynę lub kobietę, która pozuje do zdjęć stojąc w polu kwitnącego rzepaku. Zdjęcia te publikuje następnie w internecie, zwykle na Instagramie.

Oczywiście prawdziwa "rzepiara" powinna mieć na sobie wiosenną stylizację, najlepiej zwiewną sukienkę w żywych kolorach. Wszystkie te warunki spełniła Beata Mazurek. Niestety, sporo się spóźniła, ponieważ moda na bycie "rzepiarą" obowiązywała... w 2020 roku! Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Beata Mazurek w ostatnich latach przeszła wielką metamorfozę. Po pierwsze zmieniła fryzurę i teraz nosi dłuższe włosy. Do tego postawiła na nowe oprawki do okularów i wybrała jedne z najmodniejszych, czyli ciemne oprawki ze złotymi elementami.

