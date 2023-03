Ojciec Małgorzaty Rozenek - najbardziej tajemniczy człowiek w Polsce. Ma taką wiedzę, że głowa mała!

Małgorzata Rozenek i Stanisław Kostrzewski. Jakie są ich relacje?

Wbrew pozorom Małgorzata Rozenek-Majdan jest bardzo podobna do swojego taty. "Perfekcyjna pani domu" ze swoim ojcem jest bardzo mocno związana. Gdy była małą dziewczyną, Stanisław Kostrzewski nie miał z nią lekko. - Co mój Tato miał ze mną za bal. Ludzie... nagłe zwroty akcji, zarówno w życiu zawodowym i prywatnym, decyzje, które w danym momencie mogły wydawać się co najmniej kontrowersyjne, przekonanie o swojej racji i apetyt na życie, który generował potrzebę Jego uwagi i pieniędzy - wyznała Małgorzata Rozenek przy okazji dnia ojca. - Ale Tato wiedział, co jest dla mnie dobre, bo zna mnie jak mało kto. Jestem podobna do Niego nie tylko fizycznie, ale też z charakteru. Niestety wady też mam po Tacie - dodała z uśmiechem córka Stanisława Kostrzewskiego. Dziś ojciec Małgorzaty Rozenek znakomicie odnajduje się w roli dziadka i pomaga w wychowywaniu wnuków.

Dlaczego Stanisław Kostrzewski nagle odszedł z PiS? Mocne zarzuty

Stanisław Kostrzewski wiedzie zatem życie zwykłego emeryta. Nie każdy jednak wie, że przez wiele lat był jednym z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. Pracował z dala od błysku fleszy, ale był prawdziwą szarą eminencją w PiS i z jego zdaniem liczył się nawet prezes! Nie bez powodu przez lata był skarbnikiem PiS i posiadł ogromną wiedzę na temat polityków i finansów partii. To właśnie tajemniczy Stanisław Kostrzewski miał stworzyć Agendę 2005, plan podwójnego zwycięstwa braci Kaczyńskich w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Pod koniec 2014 roku skarbnik nagle przeszedł na emeryturę. Mnożyły się plotki i spekulacje. Mówiono o konflikcie z Jarosławem Kaczyńskim... Jaka jest prawda? Ojciec Małgorzaty Rozenek po latach w rozmowie z Wp.pl wyłożył kawę na ławę. - Powodem odejścia było to, że partia po śmierci Leszka Kaczyńskiego stopniowo traciła swój propaństwowy trend, zagubiła państwową ideę. Dlaczego wcześniej nowelizowaliśmy ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli, kiedy na jej czele stał śp. Lech Kaczyński? Nie dlatego, żeby lepiej rządzić, tylko żeby dostosować Izbę do warunków, jakie wówczas panowały. Żeby nie kradli nam na siłę, żeby z przykładowej cementowni – pod hasłem prywatyzacji – nie rozgrabiali majątku - mówił Stanisław Kostrzewski - Choć od mojego odejścia z Nowogrodzkiej minęło osiem lat, nie żałuję swojej decyzji. Na szczęście, istnieje życie po PiS-ie - podkreślił szczęśliwy ojciec i dziadek.