Minister Barbara Nowacka zdecydowała się na coś szczególnego, by uczcić mamę. To się da zauważyć od razu [ZDJĘCIA]

Marszałkowie Sejmu Szymon Hołownia oraz Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent stolicy Rafał Trzaskowski złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Obchody, organizowane przez stołeczny ratusz wraz z resortem obrony narodowej, rozpoczęły się o godz. 8.20 na Wojskowych Powązkach.

Barbara Nowacka zrobiła coś wyjątkowego. Tak uczciła pamięć mamy Izabeli Jarugi-Nowackiej

Wzięli w nich udział m.in. także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ministra edukacji Barbara Nowacka, która jest też osobiście związana ze Smoleńskiem, bo tam zginęła jej mama Izabela Jaruga-Nowacka oraz prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

- Dzisiaj odczytano 96 nazwisk. Powinniśmy dobrze znać biografie tych ludzi, bo byli po prostu ważni dla kraju, w różnych aspektach. A żyjemy konfliktem politycznym, który sprzyja budowaniu kapitału informacji, ale również, niestety, kapitału finansowego. Jak się okazuje, miliony z publicznych pieniędzy służyły wyłącznie żerowaniu na pamięci ofiar i udawaniu badań i wyjaśnień - mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka. W dniu 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej Barbara Nowacka zrobiła coś szczególnego. Założyła pamiątkę po ukochanej mamie, czyli naszyjnik z dużym wisiorkiem z bursztynu. Jej mama kochała bursztyny i miała kilka naszyjników właśnie z bursztynami.

Nowacka często go nosi, a kiedyś pytana o tę pamiątkę przyznała: - To coś, co jest dla mnie ważne. Nie wierzę za bardzo w magię, ale lubię go czasem dotknąć. Nosiła to mama…Poza tym to piękna rzecz - mówiła o biżuterii w rozmowie z kobieta.pl.

Przypomnijmy, że 10 kwietnia w 2010 r., w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości, w tym najważniejsi dowódcy Wojska Polskiego. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.