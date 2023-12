Polityk KO chce schudnąć pięć kilogramów. Poseł Kowal gubi brzuszek

Ważny gest Agaty Dudy. To chwyta za serce

Choć do nowego roku jeszcze ponad trzy tygodnie, to poseł KO Paweł Kowal nie czeka z noworocznymi postanowieniami tylko bierze się do roboty już teraz!

- Czas wrócić do normalnych ćwiczeń, zacząłem regularne treningi na siłowni. Mam kolegę trenera, który mnie prowadzi – zdradza nam Paweł Kowal, który chce schudnąć pięć kilogramów.

- A to wszystko w dwa miesiące, może uda się trochę więcej w tym czasie – dodaje poseł KO. A jak widać na naszych zdjęciach, polityk mocno się tego dnia napocił! - Na siłowni spędziłem godzinę, nosiłem ciężarki pięcio i dziesięciokilogramowe, ćwiczyłem mięśnie nóg, brzucha. Działo się – podsumowuje Paweł Kowal.

