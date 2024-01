Przestali SZCZUĆ na ludzi! Nie ma PROPAGANDY i MŚCIWOŚCI! Polacy PODSUMOWALI zmiany w TVP

„Nie ma już szczujni!”, stwierdził krótko mężczyzna, którego Adam Feder zapytał o ocenę zmian w TVP. „Wszyscy się na nią składamy, a to była telewizja PiS-owska”, przekonywała emerytka, która ze zgrozą i coraz większym zdumieniem oglądała programy, które TVP emitowała przez ostatnie osiem lat. „Ja jestem dewotką, więc oglądałam mszę, różaniec i to mi odpowiadało”, mówiła emerytka, której odpowiadał przekaz „dawnej” TVP. „Tamci starzy mi się podobali. Klarenbach, Ogórek”, kolejny emeryt wymieniał byłe gwiazdy TVP Info. „Nie ma Wiadomości, tak jak było dawniej, że człowiek wysłuchał, co trzeba”, przekonywała emerytka, a na uwagę naszego reportera, że w miejsce „Wiadomości” pojawił się program „19.30”, odpowiedziała, że to już nie jest to, co było. „Po prostu nie ma takich pasków jak w TVP Info, że Niemcy i Tusk i Tusk i Tusk”, zauważył mężczyzna. „Od razu się odczuwa, że nie ma tej propagandy i mściwości. Jak tak będzie, to będzie git!”, spointował emeryt. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, co Polacy mówią o zmianach w TVP!

Przestali SZCZUĆ na ludzi! Nie ma PROPAGANDY! Polacy PODSUMOWALI zmiany w TVP - Komentery