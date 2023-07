"Wojna według Wołoszańskiego" KOLEJNA PREMIERA PROGRAMU W NIEDZIELĘ

W pierwszym odcinku autorskiego cyklu programów kultowy popularyzator historii Bogusław Wołoszański analizuje powody i przebieg wojny w Ukrainie. Wołoszański odkrywa przed nami, że rosyjski dyktator w swoich działaniach podąża śladami innego wojennego zbrodniarza – przywódcy III Rzeszy Adolfa Hitlera! Wołoszański analizuje krok po kroku kolejne decyzje moskiewskiego despoty, które doprowadziły go do decyzji o ataku na Ukrainę, a potem sprawiły, że utknął tam ze swoim wojskiem.

Wołoszański: "Putin jak Hitler - popełniają te same błędy"

Autor cytuje słowa Putina z 24 lutego 2022 r. dotyczące Związku Radzieckiego i wybuchu II wojny światowej. Zdaniem Wołoszańskiego sztab Putina powtórzył błędy Hitlera. Wehrmacht też nie był gotowy do wojny, a Hitlera ostrzegali przywódcy wojskowi. Widząc, że ich nie słucha i szykuje kraj do wojny, usiłowali w 1938 roku dokonać zamachu stanu i go usunąć, co, jak wiadomo, się nie powiodło.

- Wehrmacht nie był gotowy do wojny z Polską, okazało się to we wrześniu 1939 roku, gdy niemieckim oddziałom zaczęło brakować amunicji - tłumaczy Wołoszański. I pyta: - Dlaczego Hitler tak się spieszył i nie słuchał oficerów oraz ekonomistów, w tym prezesa banku centralnego? I odpowiada: - Hitler wyjawił to, przemawiając do oficerów w sierpniu 1939 roku. Mówił wtedy: - Nikt nie wie, jak długo będę żył, byłoby najlepiej, by wojna nastąpiła teraz, a nie wtedy gdy ja i Mussolini będziemy o 5 lat starsi.

Zdaniem Wołoszyńskiego w 2022 roku Putin dokładnie podążył drogą Hitlera, powielając jego błędy. Ale czy zdawał sobie z tego sprawę? Hitler był przywódcą niekompetentnym, świadomie nie mieszał się do spraw gospodarczych czy finansowych. Sam zajmował się sprawami wojennymi, ale jego wiedza ograniczała się do doświadczeń z I wojny, w której był zwykłym żołnierze. A na co liczył Putin, atakując Ukrainę? - zastanawia się autor programu. Czy jest to tylko fragment dużo większej gry o zasięgu globalnym? Bogusław Wołoszański wskazuje: - Putin liczył na gigantyczną przewagę sił zbrojnych Rosji. Ukraina miała zostać pokonana i poddana władzy Kremla natychmiast. To miała być operacja specjalna trwająca kilka dni. Rosyjskie siły zbrojne były ponad czterokrotnie większe niż ukraińskie. Budżet wojskowy Rosji szacowany był na 82,5 biliona dolarów - Ukrainy trzykrotnie mniejszy.

Wołoszański twierdzi, że generałowie najchętniej prowadzą wojny, które już były. W wypadku Rosji jest to pamięć o zwycięstwie w 1945 r. Putin uznał, że nic prostszego, jak powtórzyć stary wzór wielkiego zwycięstwa. Ale świat jest już inny. Hitler dał wiarę ludziom ze swojego otoczenia, że Stany Zjednoczone nie włączą się do wojny. I gorzko się przeliczył. Wiele wskazuje, że Putin powtórzył ten kolosalny błąd - niedocenianie przeciwnika. Nie przewidział, że Wołodymyr Zełenski, 43-letni satyryk i aktor, może stać się charyzmatycznym przywódcą 40-milionowego państwa. Błędny scenariusz opracowany na Kremlu zakładał, że rząd ukraiński z Zełenskim od razu ucieknie z Kijowa. Nic z tego. Wiele czynników złożyło się na niebywały sukces małego państwa zaatakowanego przez mocarstwo - w tym osobowość przywódcy i wsparcie całego wolnego świata - podsumowuje Wołoszański.

Bogusław Wołoszański - dziennikarz legenda

Bogusław Wołoszański (73 l.). to nie tylko dziennikarz, autor książek i programów telewizyjnych i radiowych. Pomysłodawca oraz autor m.in. programów „Sensacje XX wieku” w TVP (1983-2005, 2015) oraz „Encyklopedia II wojny światowej” (1991-96). Na podstawie jego książki „Twierdza szyfrów" w 2007 r. nakręcono serial „Tajemnica twierdzy szyfrów" emitowany w TVP1.