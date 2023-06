Rydzyk narzeka na małą ilość datków! Takich wpłat potrzebuje na TV Trwam

Nie do wiary, co Monika Olejnik robiła w halko-sukience na ulicy! Do tego bez butów

Tadeusz Rydzyk z okazji 20-lecia TV Trwam udzielił wywiadu, w którym poskarżył się na zbyt małą ilość datków od wiernych. Redemptorysta nie ukrywa, że od zawsze chciał stworzyć media dedykowane katolikom. - Kiedy zostałem księdzem, moim wielkim pragnieniem były media" - dla Kościoła, katolików, dla Polski, bo bez nich jesteśmy jak niemowy – mówił w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

Mówił także, że tak naprawdę Kościół ma nie mieć wystarczającej liczby środków, by mieć w Polsce potężne media. Podkreślił, że sam chciałby, aby na antenie TV Trwam pojawiły się filmy czy reportaże, to na razie niemożliwe, bowiem nie starcza na to pieniędzy.

- Jesteśmy dopiero na początku tego, co powinniśmy robić. Myślę też o dobrych filmach, reportażach. Takie materiały jednak sporo kosztują. Gdyby wszyscy słuchacze i telewidzowie poczuwali się do odpowiedzialności i każdy systematycznie co miesiąc pomagał, to byśmy dali radę – stwierdził Tadeusz Rydzyk.

Ojciec dyrektor podkreślił także, że TV Trwam jest blisko ludzi i tego, co ich trapi, bowiem telewizja powinna być środkiem komunikacji społecznej.

