RYDZYK to prawie ŚWIĘTY człowiek! Powinien się smażyć w PIEKLE! Polacy POKŁÓCENI - Komentery

„Skandal”, „Kpina”, „Cyrk na kółkach”, wielu Polaków ostro komentuje to, co wydarzyło się na Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja. Politycy PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim grali tam pierwsze skrzypce, a także śpiewali i tańczyli. Co wprawiło w osłupienie wielu Polaków? Nie chodzi o obecność polityków na Jasnej Górze, ale o polityczne wystąpienie prezesa PiS, który przemawiał do wiernych, a także o kosztowny prezent dla dyrektora Tadeusza Rydzyka. Miecz z czasów Mieszka Pierwszego, kupiła fundacja państwowej spółki Enea, a wręczył go minister Jacek Sasin. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, jak tę sprawę komentują Polacy.