Polacy BOJĄ się imigrantów? Bardziej boję się trzeciej kadencji PiS! OSTRE sceny na BAZARZE - Komentery

Czy PiS kolejny raz wygra wybory dzięki imigrantom? Adam Feder zadawał to pytanie Polakom na bazarze Wolumen w Warszawie. „PiS nie może wpuścić imigrantów i dzięki temu wygra”, przekonywał sprzedawca kwiatów. „Ja też jestem Polakiem! I co?”, wtrącił się wyraźnie podirytowany mężczyzna, dla którego Polska od lat jest drugą ojczyzną. „PiS nie sprowadza imigrantów, niech pan głupot nie opowiada”, wypalił wyborca PiS. „A po ch** nam oni są”?, pytał kolejny mężczyzna. „Panie, aby tylko byli dobrzy ludzie, a czy on jest czarny biały, czy inny, to mi to w ogóle nie przeszkadza”, przekonywał emeryt. „Pracuję z Hindusami, super ludzie, pracowici”, usłyszał Adam Feder. Wielu ludziom nie podoba się używanie problemu imigrantów do politycznej walki. Jedna z kobiet była przekonana, że w taki sposób PiS nie wygra wyborów: „ Ja jestem za tym, żeby oni nie wygrali. Ludzie nie są głupi, my jesteśmy mądrzy Polacy”, przekonywała. ”Jak się PiS-owi uda wygrać wybory, to ja wyemigruję do Etiopii”, zadeklarował kolejny rozmówca. Obejrzyjcie Komentery Adama Federa i posłuchajcie, czy Polacy boją się imigrantów! Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.

Polacy BOJĄ się imigrantów? Bardziej boję się trzeciej kadencji PiS-u ! OSTRE sceny na BAZARZE - Komentery