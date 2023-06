Młodzi Polacy mają już DOŚĆ PiS-u? Kaczyński zrobił z Polski CYRK! | Komentery

Dziwne zachowanie Babci Kasi. Zaczęła "szczekać" do policjantów. O co jej chodziło?

„Czy młodzi ludzie dobrze czują się w Polsce pod rządami Jarosława Kaczyńskiego, czy żyje im się komfortowo?”, pytał Adam Feder na Paradzie Równości. „A idź pan z tym! Ja się boję inflacji. Nie mogę się wyprowadzić z domu od rodziców, bo mnie nie stać!”, odparła dziewczyna. Inna komfort życia pod rządami PiS oceniła krótko: „2 na 10”. „Szkoda strzępić ryja”, skwitowała kolejna. „Rządzący nie dążą do tego, żeby ludzi pojednać, tylko żeby podzielić. Jesteśmy podzieleni, jesteśmy ze sobą skłóceni”, wymieniała kolejna. „To co Kaczyński ze sobą robi, to jest cyrk na kółkach, zwykły cyrk z Polski. On pójdzie po trupach do celu”, przekonywała kolejna osoba. „Jesteśmy uciemiężeni, kobiety umierają w szpitalach, ja chciałabym mieć rodzinę, a nie chcę rodzić dzieci, bo boję się o swoją przyszłość”, usłyszał Adam Feder. Obejrzyjcie najnowsze Komentery i posłuchajcie, jak młodzi Polacy oceniają dorobek niemal 8 lat rządów PiS! Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.