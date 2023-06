Komentery: Kto jest prawdziwym PATRIOTĄ, Kaczyński czy Tusk? KŁÓTNIA na bazarze! Polacy wpadli w SZAŁ!

„Wszyscy mamy w sercach Polskę, naszą ojczyznę. To jest dla nas rzecz najważniejsza”, mówił Donald Tusk na manifestacji, a wokół niego falowało morze biało – czerwonych flag. „Będziemy się szanować, będziemy kochać jedną ojczyznę”, powtarzał. „Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów”, napisał lider Platformy na twitterze, sugerując, że wśród polityków PiS-u nie ma patriotów. Co na to Polacy? Kto jest prawdziwym patriotą, pytał Adam Feder i pokazywał przechodniom na ulicy portrety Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.„Niech mnie pan nie denerwuje, bo jak patrzę na Tuska, to mi ciśnienie rośnie” wypaliła kobieta na widok lidera PO. „Kaczyński? On jest takim patriotą jak ja aniołem”, stwierdził mężczyzna. „Na ciężkie więzienie go!”, zgodził się kolejny. „Tusk tylko udaje, że jest patriotą”, przekonywała emerytka, co wywołało potężną awanturę. „ Żenada! Pani by się wstydziła!”, odparła jej kobieta, która przysłuchiwała się rozmowie. „Tego to bym nawet Polakiem nie nazwał, to jest antypolak”, przekonywał młody mężczyzna wskazując na Jarosława Kaczyńskiego. Obejrzyjcie najnowsze Komentery i posłuchajcie Polaków, którzy twardo bronią swoich liderów politycznych i nie przebierają w słowach.

