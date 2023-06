GNIEW Polaków! Ludzie wyszli na ULICE. "To z MIŁOŚCI do Polski". | Komentery

„Będziesz siedział!”, odgrażali się uczestnicy marszu przed Pałacem Prezydenckim, a nawiązywali do tzw. ustawy „Lex Tusk”, pod którą widnieje podpis Andrzeja Dudy. „To łamanie konstytucji! To jest straszne, polski naród budzi się z letargu!”, przekonywał jeden z uczestników marszu. Potężnymi owacjami witany był mężczyzna, który odważył się przejść całą trasę marszu w przebraniu Prezydenta. Nie mniejsze owacje zbierali mężczyźni, którzy prowadzili przed sobą taczkę: „Tutaj mamy lektykę dla pana Kaczyńskiego i ta lektyką go wywieziemy”, przekonywali. „Jesteśmy tu w imię miłości. Kochamy Polskę i chcemy tu mieszkać”, mówił kolejny uczestnik. Co na marszu Donalda Tuska robił Chuck Norris? Czy uczestnicy dali się sprowokować mężczyźnie, który stał na trasie z hasłami wymierzonymi w Donalda Tuska? Odpowiedzi w najnowszych Komenterach Adama Federa!

GNIEW Polaków! Ludzie wyszli na ULICE! Z MIŁOŚCI do Polski, z NIENAWIŚCI do PiS! | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.