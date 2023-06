AFERY rządu? Jakie afery? Kocham tylko BOGA i PiS! | Komentery

Wielu mieszkańców Przysuchy na samo tylko wspomnienie o aferach z udziałem polityków PiS reagowało nerwowo. „Panie, a idź pan, wy tylko wymyślacie afery! Afery to były za PO, jak złodzieje, pieruny kradły”, przekonywał wyraźnie podirytowany mężczyzna. „Willa+? No i dobrze, niech dają, niech dzieci rosną!”, przekonywała kobieta, dopiero później okazało się, że miała na myśli program 500 +, a o aferze z przekazywaniem nieruchomości „zaprzyjaźnionym” fundacjom, o czym pisały media, nic jej nie wiadomo. „Ja kocham Boga i PiS też” dodała i stwierdziła, że o żadnych aferach nie chce słyszeć. „Niektórzy ludzie nie mają co do garnka wsadzić, to nie jest afera? Nie mają jak za czynsz zapłacić”, wyliczał młody mężczyzna, a kolejny dorzucił m.in. zmarnowane 68 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły. „Co to jest? 2 złote na Polaka. To oni wielką aferę robią?”, stwierdził mężczyzna, który przysłuchiwał się rozmowie i skwitował, że nie było żadnej afery i nie było. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa z Przysuchy i posłuchajcie, co Polacy myślą o aferach PiS-u. Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.

AFERY rządu? Polacy w SZOKU! Kocham tylko BOGA i PiS! | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.