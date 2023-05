Młodzi Polacy OBALĄ PiS!? Awantura o ROZDAWNICTWO. Komentery z Końskich

W Końskich nie brakuje głosów, że Donald Tusk nie ma tam czego szukać! „Chyba dostałby lanie w Końskich”, przekonywała kobieta, która handluje jajami na bazarze. „Rząd daje panu na dzieci?”, dopytywała naszego reportera, ale kiedy ten zauważył, że rząd rozdaje pieniądze Polaków, którzy płacą podatki, mocno się zdenerwowała. „Co pan tu gada?”, pytała podirytowana. „No to skąd rząd bierze pieniądze?”, dopytywał Adam Feder. „Rząd wie!”, odpowiedziała kobieta. „Pomyślcie o przyszłości swoich wnuków!”, wtrącił się młody mężczyzna, który zasugerował, że wnuki będą spłacać zaciągane przez rząd kredyty. „Co pan tu gada za głupoty? Pan młody i głupi!”, skwitowała kobieta. „Dają patologii, dają wszystkim, a emerytów to najlepiej wystrzelać, no bo po co będą istnieli?”, denerwował się klientka bazaru, która narzeka na drożyznę i brak dostępu do lekarzy. „Ja pamiętam czasy komuny, to nie wiem, czy za komuny nie było gorzej, niż dziś”, rzucił kolejny mieszkaniec Końskich. Donald Tusk nie ma żadnych szans w Końskich, przekonywał kolejny mieszkaniec tego świętokrzyskiego miasta: „zlikwidowano połączenie kolejowe, odcięto nas od świata i to jest efekt działania tego pana”, mówił. „Jak wygra prezes Kaczyński, no to ja potłukę telewizor i nie będę oglądała telewizji. Niech sobie idą w pieruny jak najszybciej”, zaapelowała kolejna mieszkanka Końskich. Obejrzyjcie specjalne, wyjazdowe wydanie Komenterów i posłuchajcie na kogo będą głosować mieszkańcy Końskich! Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.

Młodzi Polacy OBALĄ PiS!? Awantura o ROZDAWNICTWO rządu. Młody i GŁUPI! | Komentery