800 plus to za mało. Polacy ŻĄDAJĄ darmowych wakacji! Ma być WSZYSTKO za DARMO! - Komentery

Waloryzacja programu 500 plus od stycznia, jak chciałby Jarosław Kaczyński, a może już od czerwca tego roku, czego domaga się Donald Tusk? Tym żyje teraz Polska! Nawet gdyby Jarosław Kaczyński nic nie obiecał, to i tak byśmy na niego zagłosowali, bo jak przejmie władze Tusk, to pie******e wszystko!”, wypaliła para, którą Adam Feder spotkał w okolicach Placu Szembeka w Warszawie. „Bardzo się cieszę, że będę mogła wspierać innych obywateli Polski w realizacji funkcji rozrodczej, a tak na serio, to uważam, że to jest skandal!”, przekonywała młoda kobieta. „Biorą to z kieszeni podatników po prostu”, zgodziła się z nią kolejna młoda dziewczyna. „A to nie jest tak, że rząd ma jakieś swoje pieniądze?”, dopytywał nasz reporter, „Chyba te, które ukradnie!”, skwitowała kobieta. „Socjal niech będzie największy, niech będzie wszystko za darmo”, apelował emeryt. „A tak, to co, ja pójdę, na kogoś zagłosuję i co z tego mam? Nic!”, stwierdziła emerytka, która dorabia do marnej emerytury sprzedażą bukietów z polnych kwiatów. Darmowe wakacje dla każdego? „Dlaczego nie, najlepiej w Egipcie. Rafa koralowa, rybki kolorowe i ja pływam między nimi...”, rozmarzył się emeryt. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, co Polacy sądzą o wyborczych obietnicach polityków! Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.

