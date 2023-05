Polski SCHABOWY z NIEMIECKIEJ świni! PiS ZAORAŁ wieś? Polacy NIE WYTRZYMALI | Komentery

Nowa robota żony Przemysława Czarnka! To nie żart, naprawdę będzie to robić!

"PiS zaorał rolnictwo", zgodził się młody rolnik, który ciągnikiem przed sklep spożywczy we wsi Jeruzal, znany z serialu "Ranczo". Rolnika najbardziej dotknęły spadki cen mleka w skupach, aż o około 30%. "Schabowego, też wolałbym zjeść z polskiego świniaka, a nie zagranicznego", przyznał i dodał, że jego zdaniem polska wieś odwróci się od PiS. "Nie wiem, czy wieś odwróci się od PiS. A PO da rolnikom? Ma naodkładane i dołoży?", pytał retorycznie kolejny gospodarz, który zmaga się z niskimi cenami mleka. "Żeby nie PiS, to dziady by nie miały nic! PiS to jest życie nasze!", przekonywała emerytka, którą nasz reporter spotkał na jednym z przystanków w okolicach wsi Jeruzal. Kobieta stwierdziła, że nie boi się niemieckiego kotleta, za to bardzo boi się, że Platforma Obywatelska odda Polskę Niemcom. "Gdyby rządziła Platforma Obywatelska, to te małe dzieci byłyby pod zaborem", skwitowała. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa prosto z Mazowieckich wsi! Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.